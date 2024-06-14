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聯邦銀股東會／ 董事會改選、林鴻聯續任董座 通過合計0.9元股利

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

聯邦銀行（2838）14日召開股東常會，會中承認2023年營業報告書、財務報表案，並通過各項討論案，其中盈餘分派案配發普通股每股0.2元現金股息與每股0.7元股票股利，特別股則配發每股約2.55元現金股息；同時完成第12屆董事改選，共選任九席董事，其中包含三席獨立董事。股東會後旋即召開董事會，選任現任董事長林鴻聯續任。

聯邦銀行去年獲利表現優異，稅後淨利為43.17億元，每股稅後純益（EPS） 1.02元，總資產報酬率（ROA）為0.49%，普通股權益報酬率（ROE）為7.01%；資產品質方面，逾期放款比率為0.27%，備抵呆帳覆蓋率為439.98%，持續維持良好的資產品質。此外，中華信用評等公司於112年12月14日公布112年度對本行長短期信用評等及展望評等仍分別維持於「twA+」、「twA-1」及「穩定」。

聯邦銀指出，進一步觀察112年主要業務營運表現，因企業資金需求提升、家庭部門借款續增，企業金融業務與消費金融業務之收益貢獻占整體營收比重6成，全年放款餘額規模達5,710億元、較前年度增加366億元、年增6.85%，而存款方面亦有顯著成長，規模達7,617億元、較前年度增加466億元、年增6.52%。

信用卡方面，因疫情影響淡化，去年海外旅遊暢旺，被譽為旅日神卡的「吉鶴卡」主打日幣消費回饋無上限等優惠，炒熱市場話題，下半年則攜手 LINE Bank 發行聯名卡；聯邦銀行的發卡策略成功帶動發卡量，新發卡數達64萬張、較前年度增加28萬張、年增77.80%，流通卡數突破286萬張，總簽帳金額更再創新高，達1,715億元、較前年度增加590億元、年增52.47%。

財富管理方面，聯邦銀行持續提供多元金融商品及交易管道選擇，財富管理戶數與總管理資產餘額均穩健增加，分別較前年度成長6.83%、6.62%；此外，海外股市則因美股題材面利多帶動整體漲勢，帶動基金及美股手續費收入，整體收益表現不俗。

聯邦銀行表示，展望今年，AI人工智慧等高速運算應用需求持續增加，預期將推升企業資金需求與民間投資動能，此外，國內民間消費動能攀升與房市交易持續熱絡，可望持續帶動存放款業務，提升成長動能；另外，因應金融科技發展趨勢，將持續擴充並優化各項線上服務，藉此減少成本並提升效率與品質，包括線上貸款、線上交易平台、智能客服、New New Bank 數位帳戶等，並加強業務跨售、以發揮綜效，進而達成各項營運目標。

消費 聯邦銀行

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