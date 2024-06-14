新光金股東會／陳恩光談合併案：就像談戀愛要先有意願

新光金（2888）14日舉行股東大會，「新新併」成為股東們關注的議題，但小股東也質疑為何僅針對特定對象評估，對此，新光金總經理陳恩光回應小股東，表示「談戀愛選對象一定是對方有意願的優先」，並點出合併後可擴大規模、增加競爭力，但不會為了合併而合併。

對於新光金於4月底董事會通過重啟與台新金（2887）合併可能性評估，小股東提出意見，認為為何不擴大評估對象範圍。

董事長陳淮舟表示，合併案由於雙方有簽訂保密協定，無法透露更多細節，但談合併的前提是將公司做好，並回饋給股東。他也提到，合併案在前任團隊階段就已委由財顧評估，當時建議有三個對象是最好選擇，其中僅有一家有來接洽。

總經理陳恩光補充說明，「合併案就像談戀愛，對方有表達意願的優先，人家對你沒意願，你要怎麼談？」，因此主動與有意願是選擇重要的原因，而他也指出，合併對擴大規模、增加競爭力與把股東資源基礎擴大，有明顯幫助，因透過市場、產品與通路的互補，可以產生更大的營收成長，對成本也有幫助。因此合併一直都是金控一個選項，但不是為了合併而合併，新光金會從業務本質去考慮這個選項是否適合。

但陳淮舟與陳恩光兩個人都強調，目前合併案都只在初步評估階段，合併案一定要專家、董事會、股東會、主管機關與公平會同意才能執行，還有很多關卡要過，價格也不是誰同意就可以，請股東們放心。 新光金總經理陳恩光出席股東會。記者戴玉翔／攝影

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