桃園地政局5月不動產月報 機捷這一站交易最熱

桃園市地政局今天公布「桃園市2024年5月不動產市場交易分析月報」，內容指桃園近期不動產交易持續熱絡，不論是預售屋或中古屋，交易量與價格與去年同期相比皆上漲，原因與央行升息、政府補助首購族利息有關，雖然在台股衝破2萬點及通貨膨脹帶動下，民眾對未來房價偏樂觀，但房市已持續數月熱絡交易，整體市場變動仍待觀察。

地政局處出，桃園今年5月買賣登記案件共5108件，比今年4月4323件成長18.2%，也比去年5月4276件增加19.5%，而今年5月買賣登記的建物移轉棟數為4276棟，也比今年4月、去年5月增加1成5和1成4。

在預售屋方面，桃園今年4月買賣實價登錄申報共2739件，比3月2690件增加1.8%，去年4月1788件增加53.2%；今年4月的成交均價落在一坪39.2萬元，比3月一坪38.7萬元約莫上漲1.3%，比去年4月一坪35.8萬元成長9.5%。

地政局統計各行政區「預售屋資訊及買賣定型化契約」申報備查案件及交易量，指近一年備查案件以中壢最多，主要集中在青埔和機場捷運A20站周邊，近一年交易量和今年4月交易量則是龜山最多，主要集中在機捷A7站。

另外，就全市大樓與公寓的價登錄統計，今年2月大樓(含華廈)均價為一坪28.9萬元、公寓均價一坪18.8萬元，與去年同期相比均有1成以上漲幅。

台灣房屋長庚直營店店長林士涵表示，A7體育大學站是機場捷運進入桃園的第一站，往來雙北相對便利，A7重劃區周邊匯集郵政物流園區、華亞科技園區等產業居落，就業機會眾多，目前合宜宅附近也有超市、餐飲店家進駐，生活機能正逐漸成形。

地政局表示，整體而言，桃園不動產交易量價均比起去年同期均有明顯上漲或增加，原因包含央行3月下旬升息半碼，但政府補貼首購族半碼利息，再加上台股衝破兩萬點、通貨膨脹等因素帶動，使得房市持續熱絡，不過整體市場後續變動情形仍須觀察。 機場捷運A7體育大學站最靠近雙北，下一站A8長庚醫院站又有醫療中心、購物中心和轉運站，是首購族沿機場捷運置產的熱點（示意圖）。本報資料照片

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