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ISS 報告出爐 表態支持智冠公司派

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

智冠（5478）股東大會即將在6月24日召開，13日在外資投票中具有相當影響力的國際投票建議機構ISS (Institutional Shareholder Services)，表態全數支持智冠公司派所提名之十席候選人。

ISS的報告指出，針對網銀國際將其提名之獨董候選人放在第一線，與一般董事候選人共同為網銀國際發聲與背書，已然有失獨立董事基本所應具備的獨立性與客觀性。

另針對智冠（5478）與榮剛（5009）換股案看法，ISS報告則表示，換股效益是需要長時間去驗證的，股東們可持續觀察對公司長期發展的影響。就客觀財務數據分析，智冠經營團隊自2019年開始，智冠（5478）營運表現，經營績效與公司治理，各項表現都是相當穩定，也符合大環境整體產業趨勢。

智冠科技2023年合併營收為62.49億元，稅後淨利8.6億元，每股盈餘7.09元，創下13年次高紀錄。智冠上櫃23年來持續創造良好的經營成果，股利分配居同業之牛耳，同時榮獲證券櫃檯買賣中心金桂獎的「卓越股東報酬」殊榮。足顯示智冠公司在公司治理、董事會運作、監督管理等方面的努力，獲得了資本市場與主管機關的認可。

智冠經營團隊表示，公司自掛牌以來，秉持為股東、員工、客戶的共同利益，戰戰兢兢，始終堅持走對的路，今年更是轉型建立跨產業生態系關鍵的承接轉化時間點。在如此重要的一年，獲得ISS出具的報告支持，除了是對智冠經營團隊與路線的肯定，增加轉型的力量外，也讓股東們能藉著客觀專業的外資報告內容，破解諸多坊間謠言，並再次請股東們全力支持有具體治理績效與營運成績的經營團隊，繼續向前行，共創智冠公司與股東的雙贏。

智冠 股東

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