曾銘宗：透過併購壯大富邦金 朝亞洲一流金融機構邁進

富邦金控副董事長曾銘宗今日在股東會後受訪時指出，由於金融機構的資產規模要夠大，才可承擔風險，因此若有機會，富邦金都會進行相關的參股及併購，且併購國內外都不排斥，朝亞洲一流金融機構邁進：「希望能亞洲化，regional（區域化）！」因此，不排除國外併購，他也表示金融機構要夠大，自我成長太慢，得靠併購，若有個案將進而評估。

對於先前傳出新光金創辦人吳東進曾邀富邦金來評估併購，但富邦金婉拒，曾銘宗表示，不評論個案。被問及員工平均薪資達6個月之高，他表示，每年都會增加3%，每月獎金會有6個月，甚至10個月，富邦金自許成為幸福企業，生育的話，會有10周的有薪產假，每胎給10萬元，都會充分照顧員工權益。

曾銘宗也對股市議題回應，股市創高，股市獲利不小，股市中長期仍要回到基本面，5月份來看，台灣的上市櫃公司獲利亮麗，不僅有AI題材而已。至於富邦金是否加碼台股，曾銘宗回應，尊重子公司的判斷。

對於美國降息時程，他指出，目前業界認為9月會降息1次，降息1碼（0.25個百分點）；而未來富邦金股價會否再創新高？他表示，富邦金今年1至5月獲利，EPS 4.57元已非常高， 5月為止，金控股價創33個月新高，股價由市場決定，但各項業績會全面努力。

由於富邦金董事長蔡明興仍在國外，今日由曾銘宗代為主持股東會。蔡明興在股東報告書內表示，2023年全球政經情勢多變，資本市場震盪，富邦金控旗下各子公司經營上仍持續有傑出表現，全年稅後淨利達660.2億元，每股盈餘4.8元，連續15年蟬聯台灣金控業每股獲利龍頭，另外，富邦金控資產報酬率(ROA)及股東權益報酬率(ROE)分別為0.60%和9.65%，合併總資產維持成長趨勢，至2023年12月底已逾11兆大關，較2022年底成長5%，穩居國內第二大金控公司。

蔡明興也指出，富邦金控於2022年第4季合併日盛金控後，再於2023年上半年完成旗下包含台北富邦銀行合併日盛銀行以及富邦證券合併日盛證券等子孫公司之整併，順利完成台灣金融史上首宗「金金併」，有助擴大客戶規模增加跨售機會，均衡金控業務發展與收益來源，提供客戶更優質多元的產品與便捷的金融服務。全力拓展金控版圖的同時，富邦金控更以落實風險控管為首要，維持優於市場平均水準的資產品質以及強健的資本結構。2023年底富邦金控的資本適足率(CAR)約128.91%，遠高於法定的100%。

商品推薦