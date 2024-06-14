快訊

立院大怒神電梯又出包！兩立委受困10分鐘怒批：搞什麼

抓到了！租屋糾紛涉縱火燒屋 台灣女背包客遭澳警逮捕

又漏水！桃機2航廈「室內下雨」美食區、貴賓室都遭殃

曾銘宗：透過併購壯大富邦金 朝亞洲一流金融機構邁進

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
富邦金上午舉行股東會，由於董事長蔡明興仍於國外，由副董事長曾銘宗主持。 記者曾原信／攝影
富邦金上午舉行股東會，由於董事長蔡明興仍於國外，由副董事長曾銘宗主持。 記者曾原信／攝影

富邦金控副董事長曾銘宗今日在股東會後受訪時指出，由於金融機構的資產規模要夠大，才可承擔風險，因此若有機會，富邦金都會進行相關的參股及併購，且併購國內外都不排斥，朝亞洲一流金融機構邁進：「希望能亞洲化，regional（區域化）！」因此，不排除國外併購，他也表示金融機構要夠大，自我成長太慢，得靠併購，若有個案將進而評估。

對於先前傳出新光金創辦人吳東進曾邀富邦金來評估併購，但富邦金婉拒，曾銘宗表示，不評論個案。被問及員工平均薪資達6個月之高，他表示，每年都會增加3%，每月獎金會有6個月，甚至10個月，富邦金自許成為幸福企業，生育的話，會有10周的有薪產假，每胎給10萬元，都會充分照顧員工權益。

曾銘宗也對股市議題回應，股市創高，股市獲利不小，股市中長期仍要回到基本面，5月份來看，台灣的上市櫃公司獲利亮麗，不僅有AI題材而已。至於富邦金是否加碼台股，曾銘宗回應，尊重子公司的判斷。

對於美國降息時程，他指出，目前業界認為9月會降息1次，降息1碼（0.25個百分點）；而未來富邦金股價會否再創新高？他表示，富邦金今年1至5月獲利，EPS 4.57元已非常高， 5月為止，金控股價創33個月新高，股價由市場決定，但各項業績會全面努力。

由於富邦金董事長蔡明興仍在國外，今日由曾銘宗代為主持股東會。蔡明興在股東報告書內表示，2023年全球政經情勢多變，資本市場震盪，富邦金控旗下各子公司經營上仍持續有傑出表現，全年稅後淨利達660.2億元，每股盈餘4.8元，連續15年蟬聯台灣金控業每股獲利龍頭，另外，富邦金控資產報酬率(ROA)及股東權益報酬率(ROE)分別為0.60%和9.65%，合併總資產維持成長趨勢，至2023年12月底已逾11兆大關，較2022年底成長5%，穩居國內第二大金控公司。

蔡明興也指出，富邦金控於2022年第4季合併日盛金控後，再於2023年上半年完成旗下包含台北富邦銀行合併日盛銀行以及富邦證券合併日盛證券等子孫公司之整併，順利完成台灣金融史上首宗「金金併」，有助擴大客戶規模增加跨售機會，均衡金控業務發展與收益來源，提供客戶更優質多元的產品與便捷的金融服務。全力拓展金控版圖的同時，富邦金控更以落實風險控管為首要，維持優於市場平均水準的資產品質以及強健的資本結構。2023年底富邦金控的資本適足率(CAR)約128.91%，遠高於法定的100%。

併購 富邦金控 股東會

延伸閱讀

富邦金曾銘宗：壽險接軌爭取財報穩定 盼沿用覆蓋法

中信金股東會／總座：利率高台股熱 今年有機會賺贏去年

台股創高他卻空手不敢買：討厭輸的感覺！網籲2招解決

熱錢持續流入…台股創高 權值四王領攻

相關新聞

胞兄吳東進涉新板傑仕堡弊案 吳東亮：身為家人會給予關心和支持

新光金控暨新光人壽的前任董事長吳東進涉及新板傑仕堡而被約談，之後以1億元交保，今日在台新金和新光金兩場同步召開的股東會，...

台新金今日完成董事改選 王美花為獨董最高票當選

台新金控今日股東常會今日完成董事全面改選，其中，除了台新金董事長吳東亮，以嘉浩投資法人代表身份，以最高票續任董座之外，三...

開發金股東會／更名凱基金控花多少錢？董座王銘陽說這數字

開發金控（2883）14日股東會討論修改公司章程，將金控更名為「凱基金控」，小股東頻頻追問更名要花多少錢，開發金控董事長...

曾銘宗：透過併購壯大富邦金 將爭取接軌IFRS有台股投資配套機制

富邦金控副董事長曾銘宗今日在股東會後受訪時指出，由於金融機構的資產規模要夠大，才可承擔風險，因此若有機會，富邦金都會進行...

新光金股東會／總座陳恩光：125億現增案 力拚8月底前完成

新光金（2888）14日舉行股東大會，由於正值125億現金增資關鍵期，不少股東都關注公司增資進度，希望盡快開放股東、員工...

台灣人壽董事出任務當迎賓大使 抽考公平待客阻詐成效

「歡迎光臨，請問今天要辦什麼業務?」親切招呼、代抽號碼牌、引導候位，台灣人壽鄭泰克董事長、許舒博副董事長與周冠男、許文彥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。