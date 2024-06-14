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新光金股東會／總座陳恩光：125億現增案 力拚8月底前完成
新光金（2888）14日舉行股東大會，由於正值125億現金增資關鍵期，不少股東都關注公司增資進度，希望盡快開放股東、員工認股，增加向心力，對此，總經理陳恩光表示，125億元的現金增資已於5月20日申報生效，希望力拚在8月底前完成。
為求資本適足率（RBC）早日達標，據了解，新壽今年上半年通過發行10年期次順位公司債80億元，將採分批發行，金管會已同意先發55億元，新壽董事會確定資金可在6月底到位，若加計子公司盈餘上繳轉增資70億元、現金增資125億元，將可籌資250億元，而今日股東會上，股東們也相當關心125億元現增的進度。
對此，新光金董事長陳淮舟表示，去年金控已對人壽增資15億元，第一季再度增資70億元，加上人壽發行130億元的次順位債，儘管如此，人壽RBC還是無法達到法定標準，所以今年第一季董事會通過125億元的增資案，此案在5月20日已經得到主管機關的核准，目前正在進行中。
新光金總經理陳恩光補充說明，新光金其實在今年年初就請財務顧問幫我們做完整的體檢，如何改善資本適足率等財務狀況，並提出可供選擇的改善方案，這花了一些時間，最後選擇增資，這也是跟主管機關多次溝通之後的結果，而在主管機關核准之後，希望在8月之前將整個增資完成。
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