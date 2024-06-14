台灣人壽董事出任務當迎賓大使 抽考公平待客阻詐成效

「歡迎光臨，請問今天要辦什麼業務?」親切招呼、代抽號碼牌、引導候位，台灣人壽鄭泰克董事長、許舒博副董事長與周冠男、許文彥、林建智、施茂林和林欽淼5位董事親臨台北分公司擔任迎賓大使，從董事會監督角色到第一線參與體驗公平待客落地執行。鄭泰克董事長還客串「高年級臨演」測試櫃員防詐應變能力，櫃員鍥而不捨、高EQ的阻詐勸說，讓董事們對守護客戶的「雞婆精神」印象深刻。

台灣人壽董事會成員出任務，親自到第一線了解分公司防詐成效、手語及多語翻譯等各項高齡弱勢友善服務，不僅穿上綠背心提供「董事級」迎賓服務，還當場檢視前線阻詐識詐實戰力。「這是我的錢，為什麼不能拿回來？我是年紀大，但我沒有痴呆…」飾演高齡客戶的鄭泰克董事長自編台詞即席發揮，反覆「盧」櫃員要求解約保單，考驗櫃員阻詐臨場反應及處置能力，逼真演技讓一旁觀摩的董事也如臨其境；櫃員陳郁雯不斷微笑耐心解說，三分鐘內成功勸退、化解保單詐騙危機，她曾為客戶守住百萬資產、獲得台北市警局公開表揚，阻詐功力果然不同凡響。

阻詐識詐一直是台灣人壽董事們關注的重點，曾數次接過詐騙電話的周冠男獨董相當有感，面對詐騙手法日新月異，他認為從內部潛移默化教育員工，從下往上強化警覺心、主動關懷客戶，是非常好的企業文化。許文彥獨董提到，被詐騙的客戶都有類似態樣，例如不斷講電話、來回走動，建議可製作防詐教材和SOP流程，並定期更新、進行員工教育訓練，讓防詐做到滴水不漏。許舒博副董事長、施茂林和林欽淼董事皆肯定台灣人壽教育員工以同理心發揮「雞婆精神」，不厭其煩地關心辦理保單解約的客戶，不僅有效阻詐，亦大幅提升客戶滿意度。

台灣人壽更領先業界、首創「高齡錄音AI智能質檢」系統，針對高齡者投保全程錄音或錄影，還能即時轉換文字進行驗證、糾錯，避免多次打擾客戶，董事親身測試系統後肯定立意良善，保障客戶及公司雙方權益，林建智獨董進一步建議未來AI智能質檢可擴及非高齡客戶，多面向防詐阻詐。

台灣人壽秉持「We are family」品牌精神，以客戶為中心，員工、主管到董事皆是公平待客的推廣大使，由上到下、從內而外待客如親，不斷優化客戶旅程體驗、提供有溫度的保險服務，落實普惠金融。

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