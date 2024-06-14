富邦金曾銘宗：壽險接軌爭取財報穩定 盼沿用覆蓋法

國內壽險業將於2026年接軌IFRS 17，富邦金副董事長曾銘宗今天表示，希望接軌能有相應配套措施，將爭取投資股票、基金等繼續沿用現行覆蓋法，以維持整體財報穩定性。

現行壽險業持有資產揭露採覆蓋法，即評價波動會入其他綜合損益，不必計入當期損益。若覆蓋法退場，資產評價損益將直接反映於當期損益中。

富邦金今天舉行股東常會，會中通過2023年度盈餘分配案，普通股每股配發2.5元現金股利及0.5元股票股利。另因前富邦金獨立董事王銘陽4月25日辭任，回鍋開發金接任董事長，富邦金今天股東會通過補選前金管會檢查局長王儷娟擔任獨董。

曾銘宗接受媒體聯訪時表示，金融機構資產規模要夠大才能承載風險、進一步成長，若有機會，富邦金都會進行參股或併購，這是未來很重要發展重點，富邦金秉持成為亞洲一流金融機構目標，無論國內或海外併購機會都不排斥。

曾銘宗指出，若金融機構自我成長過慢，即要靠併購擴大規模，併購考量優先條件還是要看個案，假如有個案出現，會進一步評估，國內、國外都可以。

先前市場傳出，新光金大股東吳東進為爭取股東及公司利益，曾接觸除台新金以外潛在買家，其中包括富邦蔡家在內。曾銘宗對此表示，他不適合評論個案。

在人工智慧（AI）題材點火下，台股加權股價指數衝破2萬2000點關卡，展望後市，曾銘宗認為，近期雖有AI題材，股市中長期還是會回歸基本面，就5月看，基本上國內上市櫃公司獲利表現相當亮麗，至於是否加碼台股，尊重各子公司經過審慎評估後的專業判斷。

國內壽險業將於2026年接軌IFRS 17，現行適用的覆蓋法屆時也將退場。不過，曾銘宗今天提到，他主張接軌應有適當配套措施，比方投資股票、基金能否繼續沿用目前覆蓋機制。

曾銘宗說，假設未來沒有覆蓋機制，當壽險資金進股市，景氣好會大賺，若股市不好，會在損益立即反映大虧，影響整體財報穩定性，未來會再和金管會進一步報告，希望爭取配套措施。另因應2026年國際雙接軌，分紅保單及分期繳商品均是富邦人壽當前業務重點，將朝此方向努力。

富邦金今年累計前5月稅後淨利達新台幣594.3億元，年增1.32倍，EPS達4.57元，為金控業獲利王，曾銘宗指出，EPS達4.57元是非常亮麗的水準，會繼續努力，除了獲利外，亦希望強化綠色金融及永續金融，對國家社會環境作出更大貢獻。

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