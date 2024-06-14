台新金股東會／董事會改選、王美花任獨董 吳東亮談新壽涉弊案：遺憾

台新金控（2887）14日召開股東會，會中完成董事全面改選，前經長王美花以獨董第一高票當選獨董。而新光金控（2888）前董事長吳東進涉「新板傑仕堡」弊案，遭檢調約談並以1億元交保，股東也關心身為兄弟的台新金控董事長吳東亮的看法，對此，吳東亮首度回應，「很遺憾，但依據法規對個案不能評論，身為家人會盡力給予關心及必要支持」。

由於股東會前檢調發動搜索新光人壽及約談吳東進，最後以1億元交保。台新金股東也關注，台新金對此事件看法，是否加速跟台新金的合併，對此，吳東亮表示，「很遺憾發生這個事情」，但依據法規對個案不能評論，不過報載搜索事件是因為金融檢查後，由金管會移送 ，跟台新金無關，詳情也不是很清楚，同時，對其他金控司法調查的案子，他個人不方便評論，但吳東亮強調，「身為家人給予必要的關心和支持，這是應該的，我會盡力來做」，對此也感謝股東的關心。

另外，台新金股東會中完成董事全面改選，其中，台新金董事長吳東亮以嘉浩投資法人代表身份最高票當選，當選權數達116.7億權，台灣石化合成公司代表人吳澄清以94.3億權排在第二，翔肇投資法人代表郭瑞嵩以90.4億權排在第三，明淵投資法人代表王自展則以86.6億權排在第四。

三位獨董裡，前經濟部長王美花當選權數為84.7億權，以獨董第一高票順利當選，展現台新金對這位前經長的禮遇，而王美花也成為繼前經長王志剛、林義夫之後，第三位卸任的經長，出任台新金的獨董。而管國霖、張敏玉也續任獨董。 台新金控14日舉行股東會，經營團隊集體亮相。記者戴玉翔／攝影

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