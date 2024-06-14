開發金更名為凱基金控 董座王銘陽透露費用1億元之內

開發金控今日召開股東會，更名為「凱基金控」的公司章程修章案，成為眾所矚目的焦點，開發金董事長王銘陽現場答覆股東提問時回應，先前凱基人壽更名花費約1億元，此次金控更名，也會將費用控制在1億元之內。

這也是開發金經營團隊改組之後的首場股東會，未來「開發金控」更名為「凱基金控」之後，也將與旗下壽險、銀行、證券、投信，有統一的名稱與識別系統。王銘陽表示，金控更名沒有壽險更名那麼複雜，所以更名預算將控制在1億元以下來進行，他和總經理楊文鈞都有達成今年預算目標的任務，因此一定會控制好更名的預算。

至於「中華開發」之名，未來金控旗下僅有創投公司「中華開發資本」繼續延用「開發」之名。開發金指出，「中華開發」成立至今60餘年，與台灣經濟的成功發展密不可分，這個招牌並沒有因更名而消失，而是將品牌交棒給集團子公司「中華開發資本」來傳承。

開發金指出，目前集團旗下子公司包括人壽、證券、銀行以及投信，已統一使用「凱基」及「KGI 」為企業品牌名稱，金控更名後將強化金控與子公司的品牌連結，也有助凝聚市場對於集團更清晰一致的品牌認知，更期待未來透過進一步整合品牌名稱，有效提升子公司之間的互補與協同效應，帶動整體業務行銷與發展，加速展現全方位金融服務集團的市場競爭力。

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