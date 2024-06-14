快訊

立院大怒神電梯又出包！兩立委受困10分鐘怒批：搞什麼

抓到了！租屋糾紛涉縱火燒屋 台灣女背包客遭澳警逮捕

又漏水！桃機2航廈「室內下雨」美食區、貴賓室都遭殃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開發金更名為凱基金控 董座王銘陽透露費用1億元之內

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
開發金今日召開股東會，通過更名為凱基金控 董座王銘陽透露費用1億元之內。圖/開發金提供
開發金今日召開股東會，通過更名為凱基金控 董座王銘陽透露費用1億元之內。圖/開發金提供

開發金控今日召開股東會，更名為「凱基金控」的公司章程修章案，成為眾所矚目的焦點，開發金董事長王銘陽現場答覆股東提問時回應，先前凱基人壽更名花費約1億元，此次金控更名，也會將費用控制在1億元之內。

這也是開發金經營團隊改組之後的首場股東會，未來「開發金控」更名為「凱基金控」之後，也將與旗下壽險、銀行、證券、投信，有統一的名稱與識別系統。王銘陽表示，金控更名沒有壽險更名那麼複雜，所以更名預算將控制在1億元以下來進行，他和總經理楊文鈞都有達成今年預算目標的任務，因此一定會控制好更名的預算。

至於「中華開發」之名，未來金控旗下僅有創投公司「中華開發資本」繼續延用「開發」之名。開發金指出，「中華開發」成立至今60餘年，與台灣經濟的成功發展密不可分，這個招牌並沒有因更名而消失，而是將品牌交棒給集團子公司「中華開發資本」來傳承。

開發金指出，目前集團旗下子公司包括人壽、證券、銀行以及投信，已統一使用「凱基」及「KGI 」為企業品牌名稱，金控更名後將強化金控與子公司的品牌連結，也有助凝聚市場對於集團更清晰一致的品牌認知，更期待未來透過進一步整合品牌名稱，有效提升子公司之間的互補與協同效應，帶動整體業務行銷與發展，加速展現全方位金融服務集團的市場競爭力。

凱基人壽 股東會 開發金控

延伸閱讀

開發金股東會／通過更名凱基金控 One KGI 創造股東價值

開發金（2883）外資昨大買20.4萬張！ 專家：數據有回穩但沒有突出到很驚豔

開發金（2883）大漲有機會見2字頭？ 不敗教主：沒道理股價輸「這兩家」

開發金（2883）帶量上攻…股價創2年來新高！ 專家「谷狗」原因：就問怎麼輸？

相關新聞

胞兄吳東進涉新板傑仕堡弊案 吳東亮：身為家人會給予關心和支持

新光金控暨新光人壽的前任董事長吳東進涉及新板傑仕堡而被約談，之後以1億元交保，今日在台新金和新光金兩場同步召開的股東會，...

台新金今日完成董事改選 王美花為獨董最高票當選

台新金控今日股東常會今日完成董事全面改選，其中，除了台新金董事長吳東亮，以嘉浩投資法人代表身份，以最高票續任董座之外，三...

開發金股東會／更名凱基金控花多少錢？董座王銘陽說這數字

開發金控（2883）14日股東會討論修改公司章程，將金控更名為「凱基金控」，小股東頻頻追問更名要花多少錢，開發金控董事長...

桃園地政局5月不動產月報 機捷這一站交易最熱

桃園市地政局今天公布「桃園市2024年5月不動產市場交易分析月報」，內容指桃園近期不動產交易持續熱絡，不論是預售屋或中古...

曾銘宗：透過併購壯大富邦金 朝亞洲一流金融機構邁進

富邦金控副董事長曾銘宗今日在股東會後受訪時指出，由於金融機構的資產規模要夠大，才可承擔風險，因此若有機會，富邦金都會進行...

新光金股東會／總座陳恩光：125億現增案 力拚8月底前完成

新光金（2888）14日舉行股東大會，由於正值125億現金增資關鍵期，不少股東都關注公司增資進度，希望盡快開放股東、員工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。