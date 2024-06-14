國泰金股東會／總座李長庚：美降息必要性須斟酌、談台股後市要看這項

國泰金控（2882）14日舉行股東常會，總經理李長庚會後受訪時表示，聯準會會議（FOMC）後，很多人都猜今年會不會降息，或降幾次、降幾碼，多數人的想法及聯準會主席鮑爾所說，今年很可能降一次、1碼；不過美國幾乎是全世界最強勁的一個經濟體，今年是否降息，或是降幾次，「個人持謹慎態度」。

李長庚13日分析，去年底市場預期，今年可能降息五至六次、最少五至六碼以上，今年到目前已經變成可能只降1碼，甚至不降息，背後的原因就是美國經濟真的非常強勁，尤其最近的AI、製造業回流等風潮，讓美國經濟展望續強，預估美國利率維持相對高檔的時間會比市場預期更長，「美國幾乎是全世界最強的經濟體，它這時候降息的必要性是什麼，值得斟酌。」

至於，台灣央行貨幣政策，李長庚分析，央行利率維持不變，但採取房市預防性的措施，看起來宣示效果較大，希望不要造成房價不斷上漲的一種預期心理；李長庚認為，美國利率很可能會維持在較高水準一段較長時間， 台灣利率要看景氣的狀況，但預估利率變動不會太大。

對於台股屢創新高，李長庚分析，資本市場尤其股市本來就是上上下下，不過台灣股市這波帶動和美國很像，集中在AI相關的股票，AI的運用也會愈來愈多，只是現在價位相對高、本益比也愈來愈高狀況下，若後續AI的運用帶動的商機、 創造的獲利能夠「跟上來」，就沒有問題。

反之，AI在創造商機與獲利方面若「跟不上來」，股市就可能出現震盪走勢。李長庚說，目前看起來，台灣與美國股市的結構非常類似，都集中在少數產業與股票上，投資者要做判斷，「對AI相關的後市，我有很高的期待」，但它能否創造獲利， 投資人必須要做好精準的預測。

央行13日加碼房市管制之餘也調升存準率1碼，是否衝擊銀行貸放，李長庚回應，影響應該不大，因為調整幅度不大，主要是最近房市真的是比較熱，央行主要是防範預期心理持續往上飆，金融機構稍微煞車一點，是好的作用。

李長庚致詞時表示，展望今年，瑞士、瑞典、歐盟、加拿大、巴西、墨西哥等國均陸續降息，美國聯準會要不要降息，成為市場關注議題，目前看起來，全球逐步走向降息的趨勢慢慢形成，但地緣政治衝突、貿易衝突加劇，會影響資本市場和經濟景氣循環的運作，國泰金上、下都深刻了解變動的影響，會做好各種因應措施，做出好成績回報股東。

在股東會上，有小股東關注，今年國泰金獲利表現佳，全年 EPS（每股稅後純益）能夠超越富邦金控（2881）嗎？李長庚回應，作為經營團隊，當然希望能創造最高獲利來回饋股東；「我們會努力，請給我們加油，我們希望能夠被追求最好的績效、最好的成績來回報股東。」

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