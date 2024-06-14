開發金股東會／通過更名凱基金控 One KGI 創造股東價值

開發金控（2883）14日召開股東常會，通過2023年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案，並通過發放乙種特別股股息每股新台幣0.355元，普通股現金股息每股0.5元，及長期資金籌集案。此外，會中也通過修正公司章程，調整公司名稱為「凱基金融控股股份有限公司」，以進一步整合集團品牌識別，並打造更全面的品牌綜效。

開發金控今年4月董事會，已通過調整公司名稱為「凱基金融控股股份有限公司」，今日股東會中順利通過公司章程修正案，後續變更程序仍待主管機關許可，正式更名基準日將再行公告。目前集團旗下子公司包括人壽、證券、銀行以及投信，已統一使用「凱基」及「KGI 」為企業品牌名稱，金控更名後將強化金控與子公司的品牌連結，也有助凝聚市場對於集團更清晰一致的品牌認知，更期待未來透過進一步整合品牌名稱，有效提升子公司之間的互補與協同效應，帶動整體業務行銷與發展，加速展現全方位金融服務集團的市場競爭力。

開發金控表示，「中華開發」成立至今60餘年，與台灣經濟的成功發展密不可分，這個招牌並沒有因更名而消失，而是將品牌的榮耀與責任交棒給集團子公司「中華開發資本」來傳承，繼續支持台灣企業、產業及經濟的永續發展。

開發金控此次更名提案獲得廣大股東的認同與支持，公司表示將持續提升品牌識別度與業務綜效，爭取到更多市場與股東對於集團金融服務與業務的肯定，發揮「One KGI」的精神，加速集團全方位發展，並承諾在未來持續為股東創造更多價值。

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