新台幣午盤貶5.6分 暫收32.386元
台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收32.386元，貶5.6分，成交金額6.71億美元。
新台幣兌美元今天開盤價為32.36元，早盤最高32.36元、最低32.406元。
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