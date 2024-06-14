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股價低於面額10元 新光金董座陳淮舟為股價表現鞠躬致歉

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
新光金今日召開股東會，股東會不開放媒體採訪，會後金控董事長陳淮舟率總經理和子公司董總前來向媒體致意並合影，圖左至右依序為新光金總經理陳恩光、新光金董事長陳淮舟、新光銀行董事長賴進淵、新光人壽董事長魏寶生。記者朱漢崙/攝影
新光金今日召開股東會，股東會不開放媒體採訪，會後金控董事長陳淮舟率總經理和子公司董總前來向媒體致意並合影，圖左至右依序為新光金總經理陳恩光、新光金董事長陳淮舟、新光銀行董事長賴進淵、新光人壽董事長魏寶生。記者朱漢崙/攝影

新光金控今日召開股東會，股價成為小股東關注的焦點，有小股東抱怨台股已漲破2萬點，但新光金股價仍不到10元，對此，新光金董座陳淮舟為股價表現鞠躬致歉，並指出他對股價也感到非常委屈，不過由於新光金近幾個月來獲利改善，也有小股東在會上發言肯定新經營團隊的努力。

陳淮舟表示，新團隊接手新光金時，虧損90多億元，經一年來的努力，今年前五月自結稅後賺102億元，他對這樣的成績非常滿意，至於股價他也感到非常委屈，除了當場向股東鞠躬致歉，亦強調未來會更努力把公司經營好，為股東創造更高價值，股價至少要高於票面10元，也是未來要努力的地方。

陳淮舟也表示，目前最大挑戰是因應2026年子公司新壽要接軌接軌IFRS 17及ICS新制，必須不斷辦增資，強化資本結構，以符合主管機關規定。陳淮舟指出，今年金融市場仍充滿不確定性，仍有地緣政治問題，所幸經濟慢慢復甦，經濟逐漸穩定，經營團隊會盡最大力渡過難關，強化獲利能力。

新光金控 股東會 陳淮舟

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