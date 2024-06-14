股價低於面額10元 新光金董座陳淮舟為股價表現鞠躬致歉

新光金控今日召開股東會，股價成為小股東關注的焦點，有小股東抱怨台股已漲破2萬點，但新光金股價仍不到10元，對此，新光金董座陳淮舟為股價表現鞠躬致歉，並指出他對股價也感到非常委屈，不過由於新光金近幾個月來獲利改善，也有小股東在會上發言肯定新經營團隊的努力。

陳淮舟表示，新團隊接手新光金時，虧損90多億元，經一年來的努力，今年前五月自結稅後賺102億元，他對這樣的成績非常滿意，至於股價他也感到非常委屈，除了當場向股東鞠躬致歉，亦強調未來會更努力把公司經營好，為股東創造更高價值，股價至少要高於票面10元，也是未來要努力的地方。

陳淮舟也表示，目前最大挑戰是因應2026年子公司新壽要接軌接軌IFRS 17及ICS新制，必須不斷辦增資，強化資本結構，以符合主管機關規定。陳淮舟指出，今年金融市場仍充滿不確定性，仍有地緣政治問題，所幸經濟慢慢復甦，經濟逐漸穩定，經營團隊會盡最大力渡過難關，強化獲利能力。

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