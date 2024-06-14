胞兄吳東進涉新板傑仕堡弊案 吳東亮：身為家人會給予關心和支持

新光金控暨新光人壽的前任董事長吳東進涉及新板傑仕堡而被約談，之後以1億元交保，今日在台新金和新光金兩場同步召開的股東會，都受到小股東關注並提問。台新金股東會上，有小股東問到詢問身為吳東進胞弟的台新金董事長吳東亮對此事的看法，吳東亮回應：「很遺憾」，依法不能對個案評論，但身為家人，會盡力給予關心和必要的支持。

小股東的問題，還包括此事會否加速跟台新金的合併，也問及吳東亮以家人身分，是否給予關心協助。這也是吳東亮首度對外回應此事，他並強調，搜索事件是在金管會金檢之後移送，這與台新金無關，詳情他並不是很清楚。另外，由於這是司法調查偵辦的案子，亦不方便多做評論。不過吳東亮也強調，身為家人給予關心和必要的支持，是應該的，會盡力來做，也感謝股東的關心。

新光金股東會上，董事長陳淮舟對於小股東提問吳東進涉案一事，則回應該案不會影響到公司營運。

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