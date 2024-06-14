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新光金股東會／銅板股讓股東「苦守寒窯18年」董座致歉：繼續努力

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光金14日召開股東常會，董事長陳淮舟、總經理陳恩光等人出席。記者戴玉翔／攝影
新光金14日召開股東常會，董事長陳淮舟、總經理陳恩光等人出席。記者戴玉翔／攝影

新光金控（2888）14日召開股東會，小股東參與踴躍，松山金融大樓外大排長龍，甚至有人7點半到抵達。而在股東會上，不少股東對不到10元的股價感到委屈，更形容自己就像「王寶釧苦守寒窯十八年」，對此，董事長陳淮舟對股東們表達歉意，並表示會盡自己最大的努力，使股價更進一步。

陳淮舟於股東會致詞中先是對股東們致上謝意，並表示，新團隊在去年6月9日接手經營以來，從那天開始兢兢業業不敢鬆懈，每天思考如何脫擺及突破過去困境，創造價值回饋股東，經過1年5天的努力，這1年來公司有持續顯著成長，今年前5月累計自結稅後盈餘達102.09億元，每股稅後盈餘（EPS）0.66元，相較去年同期稅後虧損94億元，整體獲利狀況有很顯著成長，新光股價也從去年5月底的8.52元，上漲到13日的9.28元，也希望各位股東持續給予支持。

現場不少股東對新光新經營團隊抱持肯定，認為耳目一新；但也有股東覺得委屈新光金股價低，甚至不到票面價格10元，認為這是「很丟臉的事情，希望公司努力讓股價達到10元」，也有股東哽咽表示，「自己就像是王寶釧苦守寒窯十八年，從股價37～38元元買進，到如今才8～9元，在水池中快淹死了，但還是堅信新經營團隊，所以還是抱著。」而他們的發言也讓現場股東認同，並響起掌聲。

對此，董事長陳淮舟向小股東鞠躬致歉並表示，「謝謝股東們的支持，但也要跟大家說聲對不起，他也很心痛與同情股東們，但從新光金近期的表現來看，他認為很有希望，股東的話他們會放在心裡，會更努力把公司經營好，股價至少要高於票面10元，這是我們的責任也是要承擔的，希望社會大眾們持續支持。」

展望未來，新光金總經理陳恩光表示，由於去年台美利差擴大，因此新光人壽在避險成本承受很大的壓力；另外去年11月單月新台幣大幅升值，也產生很大匯兌損失，這也是目前壽險業面臨的困境。

陳恩光指出，今年全球經濟可望緩步成長，各國央行貨幣政策將出現差異，市場預期美國將開始降息，經濟能否軟著陸仍為矚目焦點；中國內需復甦力道態勢不明朗。整體而言,金融市場仍充滿不確定性。台灣金融業面臨境的變化及競爭，包括配合主管機關推動綠色金融行動方案3.0、數位與綠色轉型、IFRS17與ICS2.0接軌作業，以及公司治理、資訊安全和消費者權益保護等議題，仍須持續關注並因應。

新光金14日召開股東常會，股東參與踴躍，松山金融大樓外大排長龍。記者戴玉翔／攝影
新光金14日召開股東常會，股東參與踴躍，松山金融大樓外大排長龍。記者戴玉翔／攝影

新光金控 股東會 陳淮舟

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