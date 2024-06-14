王道銀股東會／通過每股0.45元現金股息、殖利率4.28%
王道銀行（2897）14日召開股東常會，會中承認2023年營業報告書及財務報表，並且通過盈餘分派案，將配發特別股每股新台幣0.425元現金股息、普通股每股新台幣0.45元現金股息。以王道銀目前股價10.5元計算，現金股息殖利率約4.28%。
王道銀行2023年每股盈餘（EPS）為新台幣0.87元，個體財務報表稅後淨利為新台幣2,492,419,916元，加計期初未分配盈餘新台幣294,612,153元，計入當期未分配盈餘調整項目後，提列法定盈餘公積738,431,560元，並加計依證交法第41條提列之迴轉法定特別盈餘公積，即為依本年度帳列「其他權益」減項淨額之減少數迴轉前年度提列之特別盈餘公積新台幣1,222,108,898元，以及加計金融科技教育訓練的迴轉法定特別盈餘公積，共計可分配盈餘為新台幣3,244,383,415元，擬分配甲種特別股每股新台幣0.425元現金股利、普通股每股新台幣0.45元現金股利。
根據王道銀行2024年4月底已發行流通在外特別股股份294,014,000股及普通股股份2,731,053,301股計算，特別股現金股利共計新台幣124,955,950元，普通股現金股利共計新台幣1,228,973,986元，分配後期末未分配盈餘為新台幣1,890,453,479元。後續若因特別股股東申請轉換普通股等因素，影響配息基準日之普通股流通在外股數，王道銀行股東會授權董事會得在普通股現金股利發放總金額不變之前提下，調整每股普通股股利。
此外，除了持續為股東創造更大價值之外，王道銀行亦不斷深化公司治理，日前在臺灣證券交易所「2023年度公司治理評鑑」中獲評為「上市公司前5%」、「金融保險類前10%」，表彰王道銀行對公司治理及所有股東的永續經營責任。
▪ 央行加重打房 升存準率1碼、特定地區限貸六成
▪ 降貸款成數、升存準率 房仲：央行重手雙殺「兩族群」
▪ 央行再祭第二戶限貸六成 專家揪「1盲點」：完工前不受央行信用管制牽制
▪ 趕在打房前先賣？5月北台灣推案爆大量
▪ 早鳥購屋就送「1家電」…屋主嘆沒賺反虧 過來人揭建商用意
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言