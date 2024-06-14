王道銀股東會／通過每股0.45元現金股息、殖利率4.28%

王道銀行（2897）14日召開股東常會，會中承認2023年營業報告書及財務報表，並且通過盈餘分派案，將配發特別股每股新台幣0.425元現金股息、普通股每股新台幣0.45元現金股息。以王道銀目前股價10.5元計算，現金股息殖利率約4.28%。

王道銀行2023年每股盈餘（EPS）為新台幣0.87元，個體財務報表稅後淨利為新台幣2,492,419,916元，加計期初未分配盈餘新台幣294,612,153元，計入當期未分配盈餘調整項目後，提列法定盈餘公積738,431,560元，並加計依證交法第41條提列之迴轉法定特別盈餘公積，即為依本年度帳列「其他權益」減項淨額之減少數迴轉前年度提列之特別盈餘公積新台幣1,222,108,898元，以及加計金融科技教育訓練的迴轉法定特別盈餘公積，共計可分配盈餘為新台幣3,244,383,415元，擬分配甲種特別股每股新台幣0.425元現金股利、普通股每股新台幣0.45元現金股利。

根據王道銀行2024年4月底已發行流通在外特別股股份294,014,000股及普通股股份2,731,053,301股計算，特別股現金股利共計新台幣124,955,950元，普通股現金股利共計新台幣1,228,973,986元，分配後期末未分配盈餘為新台幣1,890,453,479元。後續若因特別股股東申請轉換普通股等因素，影響配息基準日之普通股流通在外股數，王道銀行股東會授權董事會得在普通股現金股利發放總金額不變之前提下，調整每股普通股股利。

此外，除了持續為股東創造更大價值之外，王道銀行亦不斷深化公司治理，日前在臺灣證券交易所「2023年度公司治理評鑑」中獲評為「上市公司前5%」、「金融保險類前10%」，表彰王道銀行對公司治理及所有股東的永續經營責任。 王道銀行董事長駱怡君（中立者）主持2024年股東常會。王道銀行／提供

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