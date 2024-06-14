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玉山金股東會／股利提高股東有感「從只能去南港變飛香港」

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
玉山金今日召開2024年股東常會，會上有股東贈花予玉山金董事長黃男州(左)。林勁傑／攝影
玉山金今日召開2024年股東常會，會上有股東贈花予玉山金董事長黃男州(左)。林勁傑／攝影

玉山金控（2884）14日召開股東會，由玉山金董事長黃男州主持。總經理陳茂欽作營業報告表示，展望2024年，儘管還有全球央行降息、中美景氣波動及極端氣候等不確定因素，但台灣外銷及民間消費可望維持強勁動能，景氣展望正向。在會中，有小股東發言感謝今年股利提高：「本來只能去南方澳和南港旅遊，現在總算可以去香港和澳門旅遊。」

陳茂欽在營業報告書中表示，2023年全球面臨高通膨、高利率的市場環境，加上地緣政治、烏俄戰爭、以巴戰爭紛擾、國際政經緊繃關係未減等重大事件，為全球帶來諸多不確定性，但隨著疫情常態化及穩定可控、通膨逐步放緩、終端需求回升，加上各國紛紛推出利多政策力拼復甦，整體經濟趨向溫和擴張。

陳茂欽指出，隨著AI、綠能等新技術、新趨勢興起也帶動了相關產業蓬勃發展。展望2024年，儘管還有全球央行降息、中美景氣波動及極端氣候等不確定因素，但台灣外銷及民間消費可望維持強勁動能，景氣展望正向。

此外，有股東發言詢問緬甸仰光分行及柬埔寨 UCB 子行獲利情況，玉山銀行總經理林隆政回應，玉山仰光分行是當地第一家台資銀行設立的分行，緬甸在2021年發生軍事政變，內外在衝擊影響大，期間仰光分行運作正常並協助當地台商在資金和兌換給予幫助，緬甸央行更對於玉山連續營業無撤退給予高度肯定，另也服務非台資企業資金調度，去年獲利有很不錯成績，超過新台幣2億元。

至於 UCB 子行受房地產衝擊大，林隆政說，台資銀行在當地逾放比重去年升高非常多，但玉山資產品質是當地台資銀行最佳，去年獲利3,000萬以上，今年前五月獲利不錯，信用卡在當地市場發卡量排名第一。黃男州則補充，玉山海外分行獲利是全台灣所有銀行排名第二。

臨時動議上有股東詢問未來配發現金及股票比例，黃男州表示，希望玉山金獲利不斷成長，如果公司獲利不錯一定會配發股利，現金及股票股利視公司整體發展規劃，如果可以有更多現金股利相信股東也會很歡迎，未來會平衡現金和股票，依照公司發展和整體適足決定。

玉山金控 股東會

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