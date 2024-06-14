開發金股東會／併購三商美邦壽？董座王銘陽全說了

開發金今天股東會，臨時動議環節有小股東提問，有媒體報導開發金要併購三商美邦人壽，質疑在IFRS 17接軌前這併購恐影響股東權益甚鉅，並要求董事長王銘陽直接回答講清楚，王銘陽答覆說，他在壽險超過40年經驗，併購都很小心，要併三商美邦人壽的消息不知如何出來，公司目前沒有這方面的規劃。

王銘陽表示，對於未來任何合併案，一定要對公司、尤其所有股東有利，他和總經理楊文鈞「我們才會決定去做」。股東詢問的併購三商美邦人壽案，他了解這是單一媒體報導，「怎麼憑空創造出來我不知道」，目前都沒有這方面的規劃。

小股東提問的用詞有點強烈，表示IFRS 17接軌前併三商美邦會是大黑洞，影響股東權益甚鉅。因此王銘陽一開始回答就說，他在壽險業超過40年經驗，任何併購都會非常小心。最後他也強調，對於未來任何合併案，一定要對公司、尤其對所有股東有利之下才會做。

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