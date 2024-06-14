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中信金股東會／總座談併購：大又好銀行難求 互補價格合理「不排斥」

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
中信金14日舉行股東會。總經理陳佳文說，「沒有特別意外，全年有機會比去年好、再創歷史新高」。小股東期待股利有機會再走高。楊筱筠／攝影
中信金14日舉行股東會。總經理陳佳文說，「沒有特別意外，全年有機會比去年好、再創歷史新高」。小股東期待股利有機會再走高。楊筱筠／攝影

中信金控14日舉行股東會，通過每股配發現金股利1.8元，中信金總經理陳佳文說，這是金控成立以來最高一次發放，主要受惠去年稅後純益走高，以及金融資產評價回升利益。

股東關注下半年獲利展望以及併購進度。面對併購議題，陳佳文說，第一，台灣金融業非常成熟穩定，資產成長幅度有限，透過併購成長，一直是中信金控策略選項之一。

第二，之前法說會上提及，中國信託銀行營收最大、賺錢最多的銀行，當然希望併到又大又好的銀行，但可遇不可求，只是如果不是那麼大，只要保險、證券規模對提升中信金營運效力有互補、價格合理，「不排斥併購」。

第三，陳佳文指出，的確曾經參與競標花旗銀台灣個金業務出售，笑言「我們出價太低，沒有得標」。

對於小股東疑問投資政府公債17億元多損失，陳佳文回應，應為俄羅斯公債，雖然俄政府有錢、但因受制裁、錢出不來，金融業界應該都為此提備抵呆帳。

展望海外，面對泰國業務布局，陳佳文說，去年泰國稅前22.3億元，年成長四成；大陸股市去年表現最弱，投資不如預期，產生虧損，中信派團隊前進當地，希望穩住經營，今年大陸股市回升，表現已經比去年好很多。

前五月中信金控獲利創歷史同期新高，陳佳文說，「沒有特別意外，全年有機會比去年好、再創歷史新高」。小股東期待股利有機會再走高。

小股東關心高階經理人薪酬議題，整體酬金去年逾三億，中信金控回應，在整體上市公司排名第766名，屬於中後段水準，沒有酬金過高不合理現象。

小股東另外關心打詐騙議題，陳佳文回應，假設員工牽涉舞弊被扣押，會介入調查，發現事實，透過獎懲處分，行員只要被起訴、第一時間一定調離原職，甚至利用AI降低舞弊，輪調員工，不定期稽核查核，面對詐騙案持續成長，環節不光金融機構努力，政府也要一起努力，身為台灣最大銀行，近期與高檢署簽訂 MOU。

中信金控 併購 股東會

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