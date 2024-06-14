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開發金股東會通過0.5元現金股利、殖利率3.27% 未分配盈餘不發

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
開發金控董事長王銘陽。圖／開發金控提供
開發金控董事長王銘陽。圖／開發金控提供

開發金控（2883）14日股東會通過去年盈餘分派，每股配發現金股息0.5元，以目前開發金股價15.25元計算，現金股息殖利率約3.27%。小股東在會上表達希望公司加分股息到0.6元，開發金董事長王銘陽表示，希望長期投資的股東給團隊一些時間，會努力讓公司未來賺更多，發更多股利

王銘陽回答股東問題時還說，我們總經理（楊文鈞）身家都放在開發金，「這不是開玩笑」，所以我們會更努力發展開發金。

也有股東詢問未分配盈餘何不拿來發放，王銘陽表示，公司如果賺的全部配發出去很難發展，開發金目前子公司證券居業界第二、壽險在第五、第六左右，銀行非常小，是有銀行的金控中最小的，需要留著資本擴充未來發展，包括今天股東會有討論案要募集長期資金，如果公司賺的錢都留下發展，就不需要長期資金募集，而長期資金募集案通過也有利日後當發展機會來臨，不用再開臨時股東會就可以立刻行動。

王銘陽並表示，配發股利考慮點很多，團隊也希望賺更多錢發股利，幫助股東退休金方案，「總經理身家都放在開發金，不是開玩笑」，我們會更努力發展開發金，銀行規模小希望把銀行做大，透過各式各樣方法把銀行變大，未來在總經理帶領下有信心公司經營更好，希望給更好的股利，長期投資股東希望給我們多一點時間，把公司經營更好。

股利 股東會 開發金控

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