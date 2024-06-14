元大金控、元大期貨公司治理 獲證交所評鑑前5%

元大金控（2885）與子公司元大期貨落實誠信經營、深化公司永續治理文化，今年再獲證券交易所第十屆公司治理評鑑排名前5%，在952家上市公司及754家上櫃公司中名列前茅。

元大金控八度獲肯定，同時榮獲金融保險類上市櫃公司排名前10%，元大期貨連續十年入榜，為全臺唯一蟬聯此殊榮的期貨商。

永續發展已是國際趨勢，證交所建構ESG生態系，自2015年起辦理公司治理評鑑，藉由系統評核及指標鑑別，評選出主動增進公司治理的企業，進行表揚與獎勵，去年為促進上市櫃公司支持文化發展 ，證交所修訂「上市上櫃公司永續發展實務守則」 ，將企業挹注資源於文化藝術活動或文化創意產業納入「維護社會公益」範疇，帶動更多企業落實文化永續。

元大金控去年3月將風險管理委員會改制為功能性委員會，由董事會推舉至少三名董事組成，並由獨立董事擔任召集人，其中獨立董事比重達67%，以健全與強化風險管理機制。

在實踐文化永續層面，元大金控透過子公司連續3年贊助維也納愛樂新年音樂會，讓民眾在悠揚樂聲中，迎來嶄新的一年，同時透過創投子公司參與文創投資，帶動文創產業發展。

元大期貨以遵法及高度重視風險管理的基礎下，優化內部流程，積極控制風險，即時掌握市場趨勢及深耕海內外通路，維持強勁業務競爭力，今年5月31日起納入MSCI全球中小型指數成分股，穩健經營的表現獲得國際投資者高度認同。

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