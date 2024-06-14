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元大金控、元大期貨公司治理 獲證交所評鑑前5%

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
元大金控與子公司元大期貨今年再獲證券交易所第十屆公司治理評鑑排名前5%。圖/元大金控提供
元大金控與子公司元大期貨今年再獲證券交易所第十屆公司治理評鑑排名前5%。圖/元大金控提供

元大金控（2885）與子公司元大期貨落實誠信經營、深化公司永續治理文化，今年再獲證券交易所第十屆公司治理評鑑排名前5%，在952家上市公司及754家上櫃公司中名列前茅。

元大金控八度獲肯定，同時榮獲金融保險類上市櫃公司排名前10%，元大期貨連續十年入榜，為全臺唯一蟬聯此殊榮的期貨商。

永續發展已是國際趨勢，證交所建構ESG生態系，自2015年起辦理公司治理評鑑，藉由系統評核及指標鑑別，評選出主動增進公司治理的企業，進行表揚與獎勵，去年為促進上市櫃公司支持文化發展 ，證交所修訂「上市上櫃公司永續發展實務守則」 ，將企業挹注資源於文化藝術活動或文化創意產業納入「維護社會公益」範疇，帶動更多企業落實文化永續。

元大金控去年3月將風險管理委員會改制為功能性委員會，由董事會推舉至少三名董事組成，並由獨立董事擔任召集人，其中獨立董事比重達67%，以健全與強化風險管理機制。

在實踐文化永續層面，元大金控透過子公司連續3年贊助維也納愛樂新年音樂會，讓民眾在悠揚樂聲中，迎來嶄新的一年，同時透過創投子公司參與文創投資，帶動文創產業發展。

元大期貨以遵法及高度重視風險管理的基礎下，優化內部流程，積極控制風險，即時掌握市場趨勢及深耕海內外通路，維持強勁業務競爭力，今年5月31日起納入MSCI全球中小型指數成分股，穩健經營的表現獲得國際投資者高度認同。

元大金控 期貨

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