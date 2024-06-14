新光金董事長陳淮舟為股價抱屈 努力拚站回票面以上

新光金今天舉行股東常會，新經營團隊端經營成績單。董事長陳淮舟表示，新光金股價已從去年5月底收盤價8.62元上漲至昨天收盤價9.28元，但他認為股價仍非常委屈，經營團隊將努力，讓新光金至少高於票面價。

新光金今天舉行股東常會，為2023年經營權變天後，首度由新經營團隊主持股東會並揭露經營成績單。陳淮舟表示，自2023年6月9日接手新光金營運起，全體經營團隊兢兢業業、不敢鬆懈，每天都在思考如何突破公司過去困境、困難及挑戰等，以替股東創造最好回饋。

陳淮舟指出，在經營團隊全體努力下，近一年來公司經營有顯著成長，今年前5月累計自結稅後盈餘達新台幣102.09億元、EPS為0.66元，與2023年前5月累計自結稅後虧損94.11億元、EPS負0.61元相比，整體損益情形有顯著進步。

他表示，反映在新光金股價上，亦從2023年5月31日的8.62元，到今年6月13日收盤價漲至9.28元，「但我本人感覺股價實在非常委屈」，經營團隊未來將更努力經營公司。

陳淮舟提到，目前新光金遇到最大衝擊為子公司新光人壽2026年將接軌IFRS 17及ICS新制，必須不斷辦理增資強化資本結構，以符合主管機關金管會規範。

陳淮舟說，展望今年金融市場，仍然充滿不確定性，地緣政治風險尚未解決，但全球經濟已慢慢回甦，在經濟環境逐漸穩定的局勢下，公司將盡最大努力挺過難關，持續穩健經營，強化獲利能力，為股東創造更高價值。

對於有股東批評股價尚未回到票面以上，陳淮舟坦言，新光金股價持續在10元以下，不管過去如何，他作為現任董事長，要向股東說聲對不起，過去到現在公司努力不夠，但就近5個月表現，他認為新光金股價有委屈，希望社會大眾、外資及本國投資人可以認可公司經營。

陳淮舟說，讓股價至少高於票面價10元，這是今後經營團隊要努力的方向、亦是必須要承擔的責任。

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