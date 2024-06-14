台新金今日完成董事改選 王美花為獨董最高票當選

台新金控今日股東常會今日完成董事全面改選，其中，除了台新金董事長吳東亮，以嘉浩投資法人代表身分，以最高票續任董座之外，三位獨立董事裡，經濟部前部長王美花以獨董第一高票當選獨董，充分展現台新金對這位前經長的禮遇。

台新金三位新當選獨董名單，包括王美花、管國霖、張敏玉，管國霖先前曾任花旗董事長。其他當選董事，還包括石化界大老台灣石化合成董事長吳澄清、翔肇投資法人代表郭瑞嵩、明淵投資法人代表王自展。

台新金從2007年以來，已有三位卸任的經濟部長，出任台新金的獨董。其中，最早的是前中信創投董事長王志剛，他在2007年出任台新金兼台新銀的獨董，之後是曾任我國駐WTO（世貿組織）代表的林義夫，這次則因為林義夫卡到金管會要求金控獨立董事任期不能超過9年的「天條」，因此使得台新金另覓人選，於是再度相中王美花。

據了解，吳東亮出任工商協進會理事長以來，和王美花有多次近距離接觸的機會，也使這次延攬王美花出任台新金獨董的過程非常順利。接近吳東亮人士指出，吳東亮之所以特別喜歡延攬卸任經長出任台新金獨董，也是因為他發現這些有經長背景的獨董，的確對產業界的觀察比起一般財務、會計界出身的人士更為深入，因此十多年來，台新金的董事會陣容中，一定有經長背景的獨董。

再加上王美花本身是女性，在金融業董事會要求「兩性平權」的當下，王美花出任獨董，對於公司治理也有加分效果，這些因素都促使台新金延攬王美花加入董事會。

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