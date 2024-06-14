中信金股東會／通過配發現金股利1.8元 總座：今年有機會賺贏去年

中信金（2891）14日舉行股東會。總經理陳佳文說，預期美國聯準會（Fed）下半年利率維持不變，兩岸雖緊張，但資金持續投入，台股屢創新高，新台幣穩定，中信金控獲利持續成長，台灣人壽第1季掌握股票上漲、實現獲利，前五月金控獲利創歷史同期新高，「沒有特別意外，全年有機會比去年好、再創歷史新高」。小股東期待股利有機會再走高。

中信金控股東會，討論每股配發現金股利1.8元，陳佳文說，這是成立以來股利發放最高的一次，主要受惠去年稅後純益走高，以及金融資產評價回升利益。

展望今年，陳佳文說，前五月金控獲利亮眼，稅後純益311.51億元、年成長57.53％，每股 EPS 賺1.60元，創歷史同期新高。主因為人壽在第1季表現相當好，受到包含一、台股大漲、實現蠻多投資獲利；二、新台幣匯率第1季貶值，避險成本少於預期非常多，台灣人壽前五月獲利已經快賺贏去年全年，但「不能按照前5月推算，會受到很多因素干擾」包括預期下半年美國聯準會（Fed）利率維持不變，台灣人壽必須關注股市與匯率表現，「審慎樂觀，努力希望保持」。

總座談併購「可遇不可求」

股東關注下半年獲利展望以及併購進度。面對併購議題，陳佳文說，之前法說會上提及，銀行營收最大、賺錢最多，當然希望併到又大又好的銀行，但可遇不可求，只是如果不是那麼大，只要保險、證券規模對提升中信金營運效力有互補、價格合理，「不排斥併購」。

獲利展望，陳佳文指出，今年前5月銀行穩定成長，獲利最大成長來自另一子公司台灣人壽，「前五月賺的跟去年全年差不多」，累計稅後獲利111.36億元，已快追上2023年全年稅後純益124億元，未來壽險重點接軌 IFRS、ICS，平衡報酬與資本做最佳使用。

銀行、證券業務有望再創高

中信銀方面，陳佳文說，今年個金表現不錯，資本市場、法金表現也不錯，獲利今年也可以穩定成長。去年海外業務成長稅前獲利成長約三成，貢獻銀行整體稅前獲利37％，受惠地緣政治供應鏈移轉，台商移動，挹注大中華地區獲利穩定成長

其他子公司證券與投信部分，陳佳文直言，台股熱潮持續，成交量動輒破4、5千億元，證券與投信事業有很好機會再創歷史新高。

展望海外，面對泰國業務布局，陳佳文說，去年泰國稅前22.3億元，年成長四成；大陸股市去年表現最弱，投資不如預期，產生虧損，中信派團隊前進當地，希望穩住經營，今年大陸股市回升，表現已經比去年好很多。

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