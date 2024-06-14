開發金股東會／更名凱基金控花多少錢？董座王銘陽說這數字

開發金控（2883）14日股東會討論修改公司章程，將金控更名為「凱基金控」，小股東頻頻追問更名要花多少錢，開發金控董事長王銘陽回覆表示，過去壽險子公司更名花了約1億元，金控更名會在1億元以內的範圍運作。

開發金股東會討論金控更名凱基金控，與旗下子公司壽險、銀行、證券、投信統一名稱與識別系統，小股東對於更名沒有反對，但多位股東關切更名預算，王銘陽首先答覆表示，要等到今天股東會通過更名案才會著手規畫預算相關，但小股東對於答案不滿意，又有其他股東追問，王銘陽後來再次答覆，目前確實還沒有確切預算，但是如以過去中國人壽更名凱基人壽案的經驗為例，大約花了1億元，他表示金控更名沒有壽險更名那麼複雜，所以會控制在1億元以下來做。

王銘陽並表示，他和金控總經理楊文鈞都是上任現職才一個多月，身上都背負達成今年預算目標的責任，所以一定會控制預算以達成盈餘目標。

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