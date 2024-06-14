影／蔡宏圖：盼國泰金今年努力維持高獲利回饋股東
國泰金今天舉行股東會，董事長蔡宏圖表示今年仍是維持高利率的一年，主要降息時間在明年，銀行維持高利差的利息收益，而壽險業因為美元強勢而必須有避險成本，景氣而言台美都很好，希望今年仍能有很好的獲利。
蔡宏圖表示，國泰團隊努力做投資調配，投資收益有不錯的成果，截至5月底止的自結數字都算不錯，相較去年有很好的成長，下半年國泰團隊會以謹慎、靈活進行投資，讓國泰金控今年度也能繳出很好的成績單，來答謝股東的支持。
國泰金股東會通過每股配發2元現金股利，有股東發言今年的獲利是否能超越富邦金，蔡宏圖回應會盡最大努力維持好的獲利。
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