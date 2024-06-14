富邦金股東會／續評估參股併購 董座蔡明興喊交好成績單
富邦金14日召開股東會，董事長蔡明興因人在國外，全程採視訊參與，由副董事長曾銘宗代理主持。蔡明興簡單致詞表示，感謝股東長期對富邦金支持，富邦金一定會繼續努力，交出更好成績單。
曾銘宗表示，今年世界銀行已提升全球經濟成長率到2.6%，展望未來經濟環境漸步入佳境，富邦金在兼顧風險和穩健下，將繼續深耕台灣市場、佈局亞洲，持續評估參股或併購機會，進一步擴大富邦規模。
曾銘宗代表經營團隊提出四點說明：
一、富邦金去年稅後淨利660億元，年增190億元、成長41%，每股盈餘4.8元，是連續15年在金控獲利中居冠
二、富邦金控總資產持續穩定成長，去年底總資產達11.1兆元，年增5%，穩居國內第二大金控
三、推動永續金融，創造社會環境共好，連續七年分別入選道瓊永續指數，世界指數和永續成分股，也成立富邦能源綠能投資平台，替淨零排放做貢獻
四、去年第4季富邦金合併日盛金，完成旗下銀行證券子公司整併，是國內首宗金金併，擴大資產規模提升獲利能力，金控子公司經營績效良好。
曾銘宗也提及對未來經營展望，表示今年世界銀行提升全球經濟成長率，從2.4%調升2.6%，主要央行開始降息，如加拿大央行在6月5日已降息一碼，12日歐洲央行也降息。
展望未來經濟環境步入佳境，富邦金兼顧風險和穩健下，繼續深耕台灣市場、佈局亞洲，持續評估參股或併購機會，進一步擴大富邦規模，透過金融科技引進，強化通路，產品創新。
他說，近年富邦金獲利很好，但也把淨零排放和環境永續注入每位員工 DNA，希望投入更多資源，希望創造環境社會更好，最重要的是富邦願景希望成為亞洲一流的金控，相信各位股東很快看得到富邦成為亞洲一流的金控。
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