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國泰金股東會／董座蔡宏圖：下半年仍維持高利率、金融業「一好一壞」

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
國泰金董事長蔡宏圖表示今年仍是獲利很好的一年。記者潘俊宏／攝影
國泰金董事長蔡宏圖表示今年仍是獲利很好的一年。記者潘俊宏／攝影

國泰金控（2882）14日舉行股東常會，董事長蔡宏圖致詞時指出，美國聯準會（Fed）降息時程遞延，預期今年下半年仍維持高利率；對金融業的意義「一好一壞」；「好處是銀行業有穩定息收，但對壽險公司來說，美元對新台幣匯差會隨著利率差異產生難以控制的避險成本，這是我們一直想要克服的問題。」

蔡宏圖今天出席股東常會，並於致詞時提到，今年上半年國泰金控繳出了還不錯的成績，並有配息給我們的股東。

景氣方面，蔡宏圖認為，今年上半年的景氣還是不錯的，尤其是美國與台灣的景氣，在高科技企業的帶動下蓬勃發展，股市屢創新高，但也造成通貨膨脹的情況，為此台灣央行上半年升息半碼，美國方面原本外界預期今年會降息數次，但通膨居高不下，拖延聯準會降息時程。根據日前報導，美國今年只會降息一次，明年才會出現比較多次的降息，因此預期今年下半年仍是持續高利率。

蔡宏圖分析，對金融業的意義是，是銀行業有穩定息收，但對人壽保險公司來說，美元對台幣的匯差，會隨著利率差異，產生難以控制的避險成本，「這是我們一直以來想要克服的問題。」

蔡宏圖樂觀表示，美台景氣好，資本市場表現不錯，國泰團隊努力做投資調配，投資收益有不錯的成果。截至5月底止的自結數字都算不錯，相較去年有很好的成長。未來幾個月國泰團隊會謹慎、靈活進行投資，讓國泰金控今年度也能繳出很好的成績單，來答謝股東的支持。

國泰金今天舉行股東會，董事長蔡宏圖（前排左）與總經理李長庚（前排右）出席股東會，蔡宏圖表示今年努力維持好的獲利。記者潘俊宏／攝影
國泰金今天舉行股東會，董事長蔡宏圖（前排左）與總經理李長庚（前排右）出席股東會，蔡宏圖表示今年努力維持好的獲利。記者潘俊宏／攝影

國泰金今天舉行股東會，董事長蔡宏圖表示今年仍是獲利很好的一年。記者潘俊宏／攝影
國泰金今天舉行股東會，董事長蔡宏圖表示今年仍是獲利很好的一年。記者潘俊宏／攝影

國泰金控 美國聯準會 降息

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