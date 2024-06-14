美國5月通膨走降！凱基投信：持股債均衡配置 穩健應對市場變化

凱基投信表示，這次美國聯準會會議的論調符合預期，在經濟預測報告中，聯準會維持經濟成長預測，微幅上調通膨相關數據，顯示通膨仍存在上行壓力，同時最新利率點陣圖指出，2024全年降息幅度為1~2碼空間。因此，在著眼於未來升息結束後投資機會的同時，維持股債均衡配置，穩健應對市場變化；短線若市場出現較大回檔，可積極布局成長資產。

在這次FOMC的會後記者會中，美國聯準會主席鮑爾維持中性論調，再次重申政策動向取決於整體經濟數據，持續淡化點陣圖的重要性，強調仍存在高度不確定性。股市表現主要受CPI數據激勵，美股三大指數多數收漲；美國十年期公債殖利率走低。

凱基投信表示，受到第1季強勁的勞動及通膨數據影響，市場2024年降息預期於5月已大致穩定在1~2碼。這次FOMC會議維持今年GDP年增率預估，小幅上修今年通膨及利率中位數與長期利率預測，暗示長期高利率的預期逐步實現。此外，隨著最新CPI數據公布，聲明稿亦同步調整措辭，針對聯準會2%通膨目標論述從「缺乏更多進展」調整為「適度進展」，整體結果符合預期。

考量美國第2季經濟降溫，預期通膨收斂於高位但維持下行趨勢不變，支持聯準會無須重啟升息的觀點，有助於支撐股市表現。考量市場已大致反應遞延降息，殖利率預期區間震盪，對股市評價影響相對有限，可以持續關注通膨、勞動數據與流動性。通膨與勞動數據方面，隨著通膨、勞動市場逐漸降溫，且市場上調年底通膨與利率預期，反映美國經濟軟著陸可能性提升；惟夏季旅遊旺季到來，通膨仍有反彈可能，持續關注相關數據對Fed政策的潛在影響。

流動性方面，考量Fed已於6月開始縮減QT規模，美國公債的月度縮表金額自600億調降至250億、MBS維持350億不變，預期準備金減少對市場影響有限，惟仍須關注流動性與金融寬鬆條件的變化。

凱基投信表示，股票方面，近期美股企業獲利穩定上修，市場預期今明兩年獲利將分別成長11.4%及14.3%，搭配通膨重回下降趨勢、製造業溫和復甦，今年美國經濟軟著陸機率較大，預期下半年股市行情得以延續。投資策略方面，考量目前美股評價面已略高，可採取逢回分批布局策略為上，投資主軸著重高品質、獲利能見度高的大型股為主。

債券方面，通膨降溫、市場降息預期揚都有利債券投資，各類評級債券皆可望受惠。依據歷史經驗，大約在降息前六個月，市場利率將開啟下行趨勢，建議投資人把握目前殖利率相對高點進場布局。而目前經濟數據穩定，美國景氣衰退疑慮淡化，在市場違約風險不高的情形下，債券信用評級可以偏重投資等級債中下段，以及非投資等級債中的較高評級者，適度承擔信用風險、選擇有利差優勢的評級，能夠更強化收益能力，有利報酬率與投資效率。

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