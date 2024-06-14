全台券商首家 國泰證券全數實體分公司獲「失智友善天使」 認證

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰證券深化公平待客，全數實體分公司獲「失智友善天使」認證，設立友善櫃檯，打造安全金融友善環境，成為最有溫度的數位券商。(國泰證券/提供)
國泰證券深化公平待客，全數實體分公司獲「失智友善天使」認證，設立友善櫃檯，打造安全金融友善環境，成為最有溫度的數位券商。(國泰證券/提供)

台灣將於2025年步入超高齡社會，全台失智人口有逐年上升之趨勢，反映出「失智症」成為極重要的公共健康議題。國泰證券秉持公平待客的金融友善精神，成為全台首家所有實體分公司獲得「失智友善天使認證」的證券商，實踐證券業提供無障礙服務和推動失智友善社會的堅定承諾。

國泰證券以打造安全金融友善環境目標，持續向社會弱勢族群提供無障礙友善服務，2024年起，將服務觸角延伸至失智族群，積極推動「失智友善天使認證」，藉由線上課程及專業測驗，邀請員工學習運用「失智友善溝通技巧(STE²P) 」，並實際應用於工作場域中，藉由與失智者及其照顧者們溝通互動，成為社區裡重要的失智友善支援網路。

國泰證券表示，此認證不僅讓員工認識了解失智症，更代表著國泰證券能進一步為失智族群提供協助照看、聯繫家人等相關服務，進而發揮企業影響力。獲得認證的員工們也有感而發，紛紛表示「不只是一項資格的獲得，也是正確認識失智症、尊重人權、去標籤化消除歧視的機會」、「了解失智症所帶來的擔憂以及照顧者如何面對及陪伴」、「一份對人性尊重和關懷的象徵」。

國泰證券發現，投入公平待客的金融友善，更兼具提升員工營造友善金融環境的自覺。秉持實踐公平待客的初衷，國泰證券致力於成為台灣最有溫度的數位券商，目前已提供諸多金融友善措施，包括提供放大版合約及專人為高齡人士解說合約；並設定金融友善服務專區，針對特定族群提供外撥客戶關懷，如高齡族群首筆成交、新手交易通知等多元友善的金融服務等。

除此之外，國泰證券更以客戶需求為中心，將客服專線時間延長至晚上11時，保障利害關係人權益。

國泰證券本於「從心出發，誠信以待；感動客戶，創造價值」的服務理念，展望未來，繼取得「失智友善天使」認證後，也期許能繼續發揮多元社會共融的精神，將既有服務結合全新認證，打造包容互助的金融環境，在全台灑下失智友善種子，用具體行動持續關懷社會各個角落，一同陪伴失智者打造緊密的社會安全網，在金融生態系裡，達到發揮社會正向影響力。

國泰 天使 失智症

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