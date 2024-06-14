安聯AI收益成長多重資產基金獲准募集

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

安聯AI收益成長多重資產基金近日獲金管會核准募集。這檔基金為多重資產型，由中國信託擔任基金保管機構，申請募集規模200億元，分別為新台幣級別100億元與等同新台幣值的外幣級別100億元。

安聯投信長期看好AI發展與在各個領域層面的應用、發展潛力；這檔基金在投資特色上，以完整擁抱全球AI生態鏈、超越傳統科技基金範疇為訴求，看好長期在AI相關產業上中下游的投資機會，藉由靈活找尋所有AI可涉入產業中，網羅運用AI優勢可望促進營收成長或降低成本、進而提供具競爭力的創新性公司，以追求長期資本利得成長。

另方面，安聯投信也同時考量到，趨勢產業在長期發展過程中，外在環境仍會存有景氣變化、非經濟面因素等干擾，故就策略與配置上，這檔基金設計以跨資本結構分散風險並追求多元收益來源，以期打造適合更多投資者的AI收益多重資產配置，以AI優勢為核心，追求多元收益來源。

安聯投信表示，在未來資產配置方向與組合上，包括AI相關產業企業資本增長及股息、可轉換證券的收益、非投資等級債券利息及搭配保護性買權(covered-call)策略賣出買權來以獲取權利金，提供基金投資組合額外收益機會，利用跨資產配置方式，達到分散風險及獲取多元收益特色。

就集團優勢部分，安聯集團擁有完整研究資源、嚴謹個股分析流程以及堅強研究團隊，將根據單一企業營收及獲利成長性、個股價值面分析本益比、現金流量以及整體投資組合風險(β值)等，同時結合基金經理人、產業分析師，以及草根性研究團隊等，以完整的全球資源，篩選出最佳投資標的，發掘最大投資商機。

展望後市，安聯投信表示，隨著利率政策的逆風逐漸淡去，市場焦點有望重新轉向企業獲利和受益基本面韌性領域，但考量政策步調仍具有不確定性，市場短線漲幅累積後，在多頭行情延續可期的情況下，複合資產應對震盪複核資產作為核心部位掌握收益，再搭配多重資產布局主流趨勢領域，一方面降低潛在震盪，也有助掌握輪動行情。

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