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迎賓大使親臨第一線 台壽阻詐「董事級」服務

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
台灣人壽董事出任務！林建智（由左至右）、許文彥、林欽淼、鄭泰克、許舒博、施茂林、周冠男七位董事第一線體驗公平待客服務。圖／台灣人壽提供
台灣人壽董事出任務！林建智（由左至右）、許文彥、林欽淼、鄭泰克、許舒博、施茂林、周冠男七位董事第一線體驗公平待客服務。圖／台灣人壽提供

追求公平待客及阻詐成效，台灣人壽董事會成員特別集體出任務，包括台灣人壽董事長鄭泰克、副董事長許舒博與周冠男、許文彥、林建智、施茂林和林欽淼等五位董事，親臨台北分公司擔任迎賓大使，從董事會監督角色到第一線參與體驗公平待客落地執行，其中，鄭泰克還客串「高年級臨演」測試櫃員防詐應變能力，也親自驗收公平待客的成果。

此次台灣人壽董事會五位成員親自到第一線了解分公司防詐成效、手語及多語翻譯等各項高齡弱勢友善服務，不僅穿上綠背心提供「董事級」迎賓服務，還當場檢視前線阻詐識詐實戰力。其中，飾演高齡客戶的鄭泰克董事長還自編台詞即席發揮：「這是我的錢，為什麼不能拿回來？我是年紀大，但我沒有癡呆…」，反覆「盧」櫃員要求解約保單，考驗櫃員阻詐臨場反應及處置能力。

阻詐識詐一直是台灣人壽董事們關注的重點，獨董周冠男認為詐騙手法日新月異，要從內部潛移默化教育員工，從下往上強化警覺心、主動關懷客戶，獨董許文彥則建議可製作防詐教材和ＳＯＰ流程，並定期更新、進行員工教育訓練。獨董林建智則建議專為長輩設計的「高齡錄音ＡＩ智能質檢」可擴及非高齡客戶。此外，許舒博、施茂林和林欽淼皆肯定台灣人壽教育員工不厭其煩地關心辦理保單解約的客戶，不僅有效阻詐，亦大幅提升客戶滿意度。

台灣人 客戶 詐騙

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