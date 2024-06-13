訴求擁抱AI生態鏈 金管會核准安聯新基金募集

安聯投信指出，安聯AI收益成長多重資產基金（基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）近日獲金管會核准募集。這檔基金為多重資產型，由中國信託擔任基金保管機構，申請募集規模200億元，分別為新台幣級別100億元與等同新台幣值的外幣級別100億元。

展望後市，安聯投信表示，隨著利率政策的逆風逐漸淡去，市場焦點有望重新轉向企業獲利和受益基本面韌性領域，但考量政策步調仍具有不確定性，市場短線漲幅累積後，在多頭行情延續可期的情況下，複合資產應對震盪複核資產作為核心部位掌握收益，再搭配多重資產布局主流趨勢領域，一方面降低潛在震盪，也有助掌握輪動行情。

看好AI發展與在各個領域層面的應用、發展潛力，安聯指出，這檔基金在投資特色上，以完整擁抱全球AI生態鏈、超越傳統科技基金範疇為訴求，看好長期在AI相關產業上中下游的投資機會，藉由靈活找尋所有AI可涉入產業中，網羅運用AI優勢可望促進營收成長或降低成本、進而提供具競爭力的創新性公司，以追求長期資本利得成長。

另一方面，安聯考量趨勢產業在長期發展過程中，外在環境仍會存有景氣變化、非經濟面因素等干擾，因此針對策略與配置上，這檔基金設計以跨資本結構分散風險並追求多元收益來源，以打造適合更多投資者的AI收益多重資產配置，以AI優勢為核心，追求多元收益來源。

安聯投信表示，在未來資產配置方向與組合上，包括AI相關產業企業資本增長及股息、可轉換證券的收益、非投資等級債券利息以及搭配保護性買權（covered-call）策略賣出買權來以獲取權利金，提供基金投資組合額外收益機會，利用跨資產配置方式，達到分散風險及獲取多元收益特色。

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