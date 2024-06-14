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大雨特報 大台北、花東上看36度高溫 苗栗以南雷雨突襲

金融資產代幣化 基金、債券將先行

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會邀集保及六家金融業成立「實質資產代幣化小組」，並在昨（13）日開首次會議，宣示金管會將推動「金融資產代幣化」並以基金、債券先行。因代幣化是去中心化、去中介機構，此政策長期將帶動整個金融產業轉型，金融業傳統的存、匯、貸、投資恐將式微。

所謂「實質資產代幣化」，是指將如股票、債券、房地產等實質資產，轉化為在區塊鏈上做交易的數字代幣，這些代幣的價值來自實質資產，又稱為「現實世界資產（RWA）」，概念如同不動產證券化一樣。

RWA是以有實質經濟價值的金融資產，透過區塊鏈技術將它數位代幣化。首次出現「代幣化」字眼是在今年3月，立委吳秉叡憂心比特幣泡沬，建議研究「實質資產代幣化」。

區塊鏈技術 吳秉叡 資產

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