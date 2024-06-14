公司治理評鑑 彰銀連三年名列優等生

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
彰銀於第十屆「公司治理評鑑」名列上市公司前5%，由臺灣證券交易所董事長林修銘（左）頒發獎座，彰銀董座凌忠嫄（右）代表領獎。 彰化銀行／提供
彰銀於第十屆「公司治理評鑑」名列上市公司前5%，由臺灣證券交易所董事長林修銘（左）頒發獎座，彰銀董座凌忠嫄（右）代表領獎。 彰化銀行／提供

彰化銀行（2801）公司治理表現優異，於2023年度「公司治理評鑑」名列上市公司前5%，為連續三年蟬聯前5%，肯定彰銀長期致力提升公司治理制度的決心與成效。

臺灣證券交易所昨（13）日舉行第十屆「公司治理評鑑」頒獎典禮，彰化銀行由董事長凌忠嫄代表領獎。

本屆公司治理評鑑計有1,706家上市、櫃公司接受主管機關專業嚴謹評鑑，政府以政策引導並經由業者間互相學習，有效提升我國企業公司治理水平。彰銀在眾多競爭者中脫穎而出，實屬不易。

彰銀長期以來積極推動公司治理，本著誠信經營原則，持續以保障股東權益及追求永續發展為目標。於董事會下設置審計委員會、薪資報酬委員會及永續經營委員會等功能性委員會，負責重要議案及議題之討論，董事各依其專長參與公司特定或重大議題，給予經營團隊專業指導，有效監督公司經營管理階層，充分發揮董事會職能。

彰銀積極加強公司治理各項作為，在凌忠嫄、總經理周朝崇帶領下，落實各指標項目，包括：第一、完成第一檔5年期無擔保主順位新台幣10億元金融債券（可持續發展債券）發行。

第二、強化資通安全風險管理，獲得國際標準ISO 27001、ISO 22301及BS 10012認證。

第三、以多元方式強化與股東溝通，維護股東權益。

第四、以「社會共好」、「藝術文創」、「綠色關懷」三大構面為核心公益慈善策略，投入相關資源促進社區永續發展。

此外，彰銀主動參加社團法人中華公司治理協會「CG6013（2021）公司治理制度評量」，榮獲「特優」認證，顯示董事會及經營團隊對公司治理的重視。

環境永續議題上，彰銀以「巴黎協定全球控制升溫不高於2°C；並努力限制於1.5°C」參考情境，訂定2030年減碳目標，並通過「科學基礎減碳目標倡議（SBTi）」審核，目標2030年範疇一及範疇二碳排放量較基準年（2020年）降低42%。

彰銀2023年加速汰換老舊照明設備，並執行空調汰換及公務車輛電動化等各項減碳策略，成功將排碳量降至較基準年約減16.97%，進度達標，為環境永續盡一份心力。

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