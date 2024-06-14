公司治理評鑑 玉山金九度躋身前段班

臺灣證券交易所及櫃檯買賣中心昨（13）日共同舉辦2023年度「公司治理評鑑」頒獎典禮，玉山金控（2884）再次榮獲「公司治理評鑑」前5%佳績，也是第九度名列前5%，此長期評鑑成績領先金融同業，更是肯定玉山長期致力提升公司治理制度的決心與成效。

2023年度公司治理評鑑以四大構面綜合評核企業整體的公司治理，分別為「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「推動永續發展」，總計共有80項評鑑指標。

本次計有1,706家上市、櫃公司接受主管機關專業嚴謹評鑑，透過政府政策引導以及業者間互相學習，有助於企業良性競爭，並強化台灣產業及政府在國際上的競爭力。

玉山長期以來積極鼓勵股東參與公司治理，本著最高誠信經營原則，持續以保障股東權益及追求永續發展為目標。

董事會依職權及功能分設六個功能性委員會，分別負責重要議案及經濟、環境、社會、風險等重要議題；董事們依其專長參與公司特定或重大議題討論，給予經營團隊專業指導，強化董事會職能。

為深耕數位金融，玉山領先金融同業於2023年6月設置科技諮詢委員會，結合董事、獨立董事及外部專家學者共同追求卓越永續經營。相關永續發展與公司治理的領先作為於近期獲得國際機構《亞洲公司治理雜誌(Corporate Governance Asia)》「亞洲最佳CEO」、「最佳CSR公司」及「最佳投資人關係企業」等五項大獎肯定，彰顯玉山長期善盡企業社會責任，接軌國際公司治理實務，為股東及社會創造價值。

玉山秉持公開透明原則，建立豐富多元溝通管道及通報機制，確保各項財務及非財務資訊揭露品質。懷抱「成為世界一等的企業公民」的願景，以穩健正派的用心經營、清新專業的品牌形象、顧客滿意的卓越服務，跨越「綜合績效、企業社會責任、永續發展」三座大山，期望成為員工、顧客以及台灣這塊土地的最愛，一起邁向永續共好的未來。

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