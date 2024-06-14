公司治理評鑑 玉山金九度躋身前段班

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
玉山金控榮獲公司治理評鑑前5％，台灣證券交易所董事長林修銘（左）頒發獎座予玉山銀行總經理林隆政（右）。 玉山金控／提供
玉山金控榮獲公司治理評鑑前5％，台灣證券交易所董事長林修銘（左）頒發獎座予玉山銀行總經理林隆政（右）。 玉山金控／提供

臺灣證券交易所及櫃檯買賣中心昨（13）日共同舉辦2023年度「公司治理評鑑」頒獎典禮，玉山金控（2884）再次榮獲「公司治理評鑑」前5%佳績，也是第九度名列前5%，此長期評鑑成績領先金融同業，更是肯定玉山長期致力提升公司治理制度的決心與成效。

2023年度公司治理評鑑以四大構面綜合評核企業整體的公司治理，分別為「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「推動永續發展」，總計共有80項評鑑指標。

本次計有1,706家上市、櫃公司接受主管機關專業嚴謹評鑑，透過政府政策引導以及業者間互相學習，有助於企業良性競爭，並強化台灣產業及政府在國際上的競爭力。

玉山長期以來積極鼓勵股東參與公司治理，本著最高誠信經營原則，持續以保障股東權益及追求永續發展為目標。

董事會依職權及功能分設六個功能性委員會，分別負責重要議案及經濟、環境、社會、風險等重要議題；董事們依其專長參與公司特定或重大議題討論，給予經營團隊專業指導，強化董事會職能。

為深耕數位金融，玉山領先金融同業於2023年6月設置科技諮詢委員會，結合董事、獨立董事及外部專家學者共同追求卓越永續經營。相關永續發展與公司治理的領先作為於近期獲得國際機構《亞洲公司治理雜誌(Corporate Governance Asia)》「亞洲最佳CEO」、「最佳CSR公司」及「最佳投資人關係企業」等五項大獎肯定，彰顯玉山長期善盡企業社會責任，接軌國際公司治理實務，為股東及社會創造價值。

玉山秉持公開透明原則，建立豐富多元溝通管道及通報機制，確保各項財務及非財務資訊揭露品質。懷抱「成為世界一等的企業公民」的願景，以穩健正派的用心經營、清新專業的品牌形象、顧客滿意的卓越服務，跨越「綜合績效、企業社會責任、永續發展」三座大山，期望成為員工、顧客以及台灣這塊土地的最愛，一起邁向永續共好的未來。

永續 玉山 財務

延伸閱讀

原聲國際學院遷校日月潭 周末再現玉山星空音樂會盛況

南投山區多處路段落石坍方危險 玉山奧萬大暫時休園3天

玉山主峰步道坍方中斷 玉管處緊急宣布今天暫停入園

花蓮大震後玉山位移變矮了！ 玉管處：5.2公分仍在誤差內

相關新聞

迎賓大使親臨第一線 台壽阻詐「董事級」服務

追求公平待客及阻詐成效，台灣人壽董事會成員特別集體出任務，包括台灣人壽董事長鄭泰克、副董事長許舒博與周冠男、許文彥、林建...

公司治理評鑑 第一金績優

臺灣證券交易所2023年度「第十屆公司治理評鑑」出爐，第一金控從952家受評上市公司中脫穎而出，九度榮獲「上市組排名前5...

第一金友善職場 邁進幸福願景

第一金控積極建構性別平等友善工作制度與職場環境，女性員工占比及女性主管平均薪酬均高於男性，且為完善母性健康職場，除提高員...

公司治理評鑑 玉山金九度躋身前段班

臺灣證券交易所及櫃檯買賣中心昨（13）日共同舉辦2023年度「公司治理評鑑」頒獎典禮，玉山金控再次榮獲「公司治理評鑑」前...

公司治理評鑑 彰銀連三年名列優等生

彰化銀行公司治理表現優異，於2023年度「公司治理評鑑」名列上市公司前5%，為連續三年蟬聯前5%，肯定彰銀長期致力提升公...

聯準會降息倒數 富蘭克林：精選收益掌握置債甜蜜點

最新聯準會6月利率會議如預期連七凍，維持聯邦基金利率目標於5.25-5.5%高原區間不變。雖然聯準會利率點陣圖中位數將今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。