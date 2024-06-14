第一金友善職場 邁進幸福願景

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

第一金控（2892）積極建構性別平等友善工作制度與職場環境，女性員工占比及女性主管平均薪酬均高於男性，且為完善母性健康職場，除提高員工生育補助外，並提供優於法令規定之產假、陪產假，實現「幸福職場」經營願景，獲勞動部職業安全署評選為《健康勞動力永續領航企業》及1111人力銀行《幸福企業金獎》。

為落實在地關懷理念，第一金控投入逾1.1億元補助弱勢學童與團體、體育人才培育、食物銀行及藝文人士展演平台等，並針對高齡者、青年、婦女、弱勢族群及中小企業等推出多元普惠金融商品，且因推動ESG成效亮眼而囊括多項國內外重要獎項，包括持續獲選納入DJSI、富時、MSCI世界三大永續性指數成分股及TCSA台灣企業永續獎-《台灣十大永續典範企業獎》最高殊榮，亦獲環境部第五屆「國家企業環保獎」最高榮譽巨擘獎，為國內唯一連續五年獲獎之企業。

第一銀行除獲金管會第一屆永續金融評鑑排名前20%銀行業者外，並連兩年獲金管會「公平待客原則評核排名前25%」，第一金證券及第一金人壽亦獲「公平待客原則評核排名前50%」，深化公平待客、誠信之企業文化。

第一金身為永續金融先行者聯盟成員，積極落實ESG，推出金融業首創結合地理資訊系統（GIS）定位與資料數據應用之「ESG永續應用地圖查詢平台」，讓民眾透過手機定位即可了解周遭是否為淹水點或自然保護區，協助民眾實踐綠生活，亦有助於企業擬定氣候風險政策，更持續經營ESG Podcast頻道，與社會大眾共同探討包括氣候行動、健康、教育及性別平權等聯合國永續發展目標（SDGs）議題。

性別 永續 職場

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