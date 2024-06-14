公司治理評鑑 第一金績優

臺灣證券交易所2023年度「第十屆公司治理評鑑」出爐，第一金控（2892）從952家受評上市公司中脫穎而出，九度榮獲「上市組排名前5％」，於四大評鑑構面80項指標均取得佳績，公司治理績效備受肯定。未來，第一金將強化集團全員永續金融DNA，提升「永續金融，第一品牌」長期價值。

第一金控以永續金融為永續發展之經營主軸，提供各項綠色融資優惠貸款支持產業低碳轉型，如以企業環境績效指標改善情形為授信條件考量之「永續績效連結授信專案」，並發行「可持續發展金融債券」及推出「永續發展定期存款專案」，將資金用於協助企業發展太陽能、風力發電建置等再生能源及社會住宅等授信案件。

第一金投信則募集發行國內第一檔影響力投資的ESG基金「第一金全球永續影響力投資多重資產基金」引導企業、投資人、存戶投入潔淨能源產業；另，第一管顧成功募集並管理三檔合計約7.8億元綠能基金，第一創投同時投資3.33億元，興建發電容量約43.5MW太陽能電廠，預計年減碳量約4.35萬公噸CO2e，相當於112座大安森林公園年吸碳量。

為配合國家2050淨零排放目標，第一金加入「碳核算金融聯盟」及科學基礎減量目標倡議(SBTi)，於2023年底遞交經董事會審議通過之SBT近程減碳目標予SBTi審查，金控及旗下子公司完成海內外全數營運據點溫室氣體盤查，自2023年起以升溫控制在1.5℃情境下，訂定集團範疇一及範疇二總碳排放量每年須較基準年（2022年）減量4.2%減碳目標。

迄今國內外已有36處營運據點取得綠建築標章，已建置23處太陽能分行，並興建三處結合太陽能發電、雨水回收及魚菜共生系統之零碳農場，同時建立投融資業務脫碳機制，針對煤炭開採之企業融資、興建燃煤電廠專案融資及非典型油氣營收占比逾一定比重企業融資案件，承諾不再承作新案，預計2030年前部位歸零，且公開承諾不再新增投資於「無轉型計畫之高碳排企業」、「煤炭業務營收占比逾50%」及「非典型油氣業務營收占比逾50%」企業，預計2025年前全面汰除此類企業之既有部位。

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