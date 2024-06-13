聯準會降息倒數 富蘭克林：精選收益掌握置債甜蜜點

最新聯準會6月利率會議如預期連七凍，維持聯邦基金利率目標於5.25-5.5%高原區間不變。雖然聯準會利率點陣圖中位數將今年降息幅度預估自3碼縮減至1碼，但明年預估將降息4碼，加上美國5月核心CPI年增率3.4%、創2021年四月以來最低，實現通膨2%的目標上取得進展，提振市場對聯準會降息期待，激勵美國股債齊揚。

富蘭克林證券投顧表示，美國5月CPI通膨放緩，強化市場對聯準會即將開啟降息循環的期待，面對通膨目標僅剩最後一哩路，建議投資人可選擇精選收益複合債券型基金，運用專家主動管理及彈性置債策略，網羅多元收益機會並防禦股市波動。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊投資長暨精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，團隊預期聯準會應會於12月才開始降息，後續仍要依據通膨降速狀況而定，美國公債殖利率曲線之後也將回到正斜率的常態。債券可重新成為平衡股市震盪的利器，不僅殖利率相當誘人，而且大多數的報酬將來自於固定債息收益，這是15年來少見的機會。考量美國經濟強韌，而且財政赤字累積需要大量發債因應，因此仍較側重於中天期債的機會。此外，投資級或非投資級公司債利差已縮小至長期低檔，若景氣意外不振，低利差恐無法提供太多緩衝保護，此時投資於債券大盤指數並非明智之舉，應交由專業經理團隊精選持債，才能創造更高收益空間。

富蘭克林證券投顧指出，聯準會6月會議利率點陣圖中位數顯示下半年將降息1碼、明年預估將降息4碼。儘管上半年債市因不斷調整降息預期而表現遲滯，但殖利率因此墊高後的未來多頭機會更可期待。目前債市正處於受惠高檔利率及具潛在資本利得機會的甜蜜點，投資人進可期待殖利率下滑空間，退亦可持續領取較高債息收益，進可攻退可守，降息倒數前的布局良機明顯浮現。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金順應宏觀局勢發展，可靈活彈性配置各類債券，如先前2022年時全球央行為對抗高通膨而強勢升息，恐形成經濟隱憂，經理團隊便適時提高公債及投資級企業債，2023年以來認為市場低估美國強韌的經濟，則調配增持企業債(投資級、非投資級均增)，現階段債券資產最新配置則以投資級債為多，爭取15年來罕見的債息收益機會。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金同時具備專家導航G.P. S三大特點，(1) Growth投資成長-透過專業主動管理，績效短中長期領先同類型基金平均及大盤指數；(2) Period中天期債-避開長天期利率風險，中性因應通膨、景氣、利率等多重因子拔河戰；(3) Stable波動偏低- 嚴選高品質債穩健管控下檔風險，爭取創造較投資級債更高的收益空間。

富蘭克林證券投顧表示，現階段正值美國經濟穩健、聯準會貨幣政策即將轉向寬鬆的轉折點，有利股、債市多頭行情表現，在AI新趨勢引領美股屢創歷史新高之際，提醒投資人宜同步提高風險意識，隨股市攀高之餘宜適度增加精選收益複合債券型基金，做為投資組合當中的核心資產配置，透過專家主動管理打造中天期、高品質債投組並分散布局策略，防禦利率或債信風險等不確定性，同時網羅全球各債市收益及成長機會。

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