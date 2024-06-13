台灣虛擬通貨公會成立！第一屆理監事名單出爐

中華民國虛擬通貨商業同業公會（下稱虛擬通貨公會）13日正式宣布成立，標誌著臺灣虛擬通貨行業邁向新的發展里程碑。公會於今日召開第一屆第一次會員大會（成立大會）暨第一屆第一次理監事聯席會議，24家名列金融監督管理委員（下稱金管會）《已完成洗錢防制法令遵循聲明之虛擬通貨平台及交易業務事業名單》的業者入會。

第一屆第一次理監事聯席會議，由幣託科技股份有限公司 (BitoPro) 共同創辦人暨執行長鄭光泰當選首屆理事長，鏈科股份有限公司 (XREX) 共同創辦人暨集團營收長蕭滙宗當選首屆副理事長，並由 HOYA BIT 創辦人暨執行長彭云嫻擔任首屆常務監事。

虛擬通貨公會是一個根據金管會指導原則所成立的「監管型」公會，它擔任著產業與政府之間直接的溝通橋樑。公會的首要任務是制定「自律規範」，以此為基礎，對業者進行細緻的分級與分類管理，並在此過程中，創建一個緊密連結的產業鏈與生態系。此外，公會也致力於與法務部以及其他相關單位合作，共同開展反詐騙、反洗錢等各項工作，以此方式降低產業風險，並進一步建立一個乾淨、安全且可持續發展的產業環境。

其中，HOYA BIT 創辦人暨執行長彭云嫻提到未來目標是確保行業在迅速發展的同時，能夠合法合規，並建立健全的監管機制，以保護投資者和用戶的權益。最大的挑戰，是如何在快速變化的市場環境中找到平衡點，既能促進創新和發展，又能確保產業的合規和安全。為此，業者需要不斷與各界積極溝通和合作，尋求最佳的解決方案。

虛擬通貨公會的成立標誌著臺灣虛擬通貨行業邁向更加規範化和健全的未來。隨著理監事會成員們的共同努力，推動行業持續向前邁進。期待在未來的道路上，虛擬通貨公會將繼續在政府、業界和公眾之間搭建橋樑，促進行業健康發展。

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