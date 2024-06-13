快訊

台女在澳洲縱火燒車被通緝 警公布「照片特徵」秒被認出

太幸運！威力彩3.52億元一人獨得 開在北部這所大學附近

聽新聞
test
0:00 / 0:00

揮別谷底了？台商赴陸投資獲利終結連2衰 兩大原因曝光

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
據金管會統計，2024年第一季底，共1196家上市櫃公司赴大陸投資，單季大減13家，占整體上市櫃公司總家數跌破七成到69.5%，家數與占比均是至少五年最慘，顯示台商大舉收掉在大陸賠錢的子公司。本報資料照片
據金管會統計，2024年第一季底，共1196家上市櫃公司赴大陸投資，單季大減13家，占整體上市櫃公司總家數跌破七成到69.5%，家數與占比均是至少五年最慘，顯示台商大舉收掉在大陸賠錢的子公司。本報資料照片

供應鏈移轉效應，上市櫃台商積極調整營運策略，收掉在大陸賠錢的、加碼投資賺錢的子公司，助攻獲利，使2024年首季上市櫃公司在大陸投資收益攀升到1,012億元、年增四成，終結連二衰，更改寫史上同期次高紀錄。新高是2021年首季賺1,075億元。

金管會統計，2024年第一季底，共1196家上市櫃公司赴大陸投資，單季大減13家，占整體上市櫃公司總家數跌破七成到69.5%，家數與占比均是至少五年最慘，顯示台商大舉收掉在大陸賠錢的子公司。

台商一手收掉賠錢的，另一手加碼賺錢的。統計也顯示，首季台商赴陸新增投資478億元，較去年首季減少投資190億元，已呈現反轉。

證期局主秘尚光琪說，上市櫃公司赴大陸投資家數減少，但開始新增投資，獲利更翻轉，改寫史上同期第二大，有三大主因。

一、上市櫃公司收掉賠錢的大陸子公司，是因應供應鏈移轉，台商積極調整營運策略，二、就投資收益來看，2021年首季的獲利高峰是因疫情，推升需求，但隨後反因庫存疑慮壓低獲利，但如今存貨去化得到改善而又回升。

三、最大關鍵是AI及車用電子需求成長帶動相關供應鏈公司營運成長，如首季投資收益大增都是半導體業、電子零組件業等。據統計，成長動能最強的是電子零組件業，首季投資收益158億元、年增1.08倍。

金融業高層也坦言，4月大陸經濟數據出現好轉，生產強、投資穩、消費也逐漸復甦，加上低基期與製造業向上周期來看，最壞的狀況已過。

但後續要觀察大陸市場的重點，在於「產能過剩」問題能否解決。經濟數據顯示經濟成長雖已改善，但是否能進一步傳遞到「價格端」，推升企業利潤是觀察重點。

金管會公布2024年首季上市櫃公司在大陸和海外投資狀況。台商赴陸投資收益終結連二黑，首季獲利達1,012億元、年增39%，海外投資獲利也攀升到1,846億元，年增58%。

若以獲利最好的產業別來看，大陸和海外投資都以科技業領航，包括電子零組件、通路業、半導體業，顯示這波AI供應鏈發威；最慘則以傳產業為主，如水泥、居家生活業、塑膠產業等。

台商 金管會

延伸閱讀

幣商公會成立24家業者加入 金管會：共促產業繁榮

登時代雜誌封面！賴總統喊願助大陸經濟促和平 白委：真心話還是放屁安狗心

普亭將訪北韓 大陸：歡迎發展傳統友好關係

胡歌旋風式訪台引關注 陸委會透露有大陸藝人申請來台

相關新聞

獨／吳東進遭約談…受新板傑仕堡案風波影響 新壽洪士琪發員工信激勵士氣

新北地檢署11日為了二年前的新光新板傑仕堡一案不僅約談新光金創辦人、前董事長吳東進到案說明，同時還出動搜索新光人壽，為鼓...

人人神刷手？今年前4月刷破1兆4千億 金管會揭這類消費最大宗

金管會今日公布全體國銀信用卡簽帳金額統計，其中，光4月單月的全體國銀簽帳金額就有3597億，再創歷年同月新高紀錄，其中，...

台灣虛擬通貨公會成立！第一屆理監事名單出爐

中華民國虛擬通貨商業同業公會（下稱虛擬通貨公會）13日正式宣布成立，標誌著臺灣虛擬通貨行業邁向新的發展里程碑。公會於今日...

揮別谷底了？台商赴陸投資獲利終結連2衰 兩大原因曝光

供應鏈移轉效應，上市櫃台商積極調整營運策略，收掉在大陸賠錢的、加碼投資賺錢的子公司，助攻獲利，使2024年首季上市櫃公司...

幣商公會成立24家業者加入 金管會：共促產業繁榮

虛擬通貨商業同業公會今天正式成立，有24家向金管會完成洗錢防制法遵聲明的幣商加入。金管會表示，相信未來透過雙方合作，將更...

金管會拍板推實質資產代幣化 擬債券、基金先行

跟上國際趨勢，金管會確立推動實質資產代幣化政策方向。金管會今天宣布協力集保結算所及6家金融業成立現實世界資產代幣化小組，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。