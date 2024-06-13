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金管會要推「金融資產代幣化」 基金、債券打頭陣

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會邀集保及6家金融業成立「實質資產代幣化小組」並在13日開首次會議，宣示金管會將推動「金融資產代幣化」並以基金、債券先行。因代幣化是去中心化、去中介機構，此政策長期將帶動整個金融產業轉型，金融業傳統的存、匯、貸、投資恐將式微。

所謂「實質資產代幣化」，是指將如股票、債券、房地產等實質資產，轉化為在區塊鏈上做交易的數字代幣，這些代幣的價值來自實質資產，又稱為「現實世界資產（Real World Assets,簡稱RWA）」，概念如同不動產證券化一樣。

RWA是以有實質經濟價值的金融資產、透過區塊鏈技術將它數位代幣化。首次出現「代幣化」字眼是在今年3月，立委吳秉叡示警，由投資人信心堆疊的比特幣，一旦信心崩跌，比特幣也隨之泡沬，建議研究「實質資產代幣化」。

金管會綜規處長胡則華說，為探討RWA代幣化在台灣「推動」的準備，邀集保及台新銀、北富銀、中信銀、國泰證券、國泰投信及元大金共6家金融業成立「RWA代幣化小組」，協議推動事宜。

該代幣化小組約3~4周開一次會議，初步以基金、債券這兩個金融資產，先做代幣化標的，除研議代幣化的方式外，也將研析資產的保管、交易等，最終目標係由參與的金融機構提出概念性驗證(Proof of Concept；POC)，業務試辦或創新實驗申請。

代幣化具有全天候、跨境及跨時區交易、降低投資門檻、提高營運效率、即時清算、提高流動性與透明度等潛在優勢，也存在監管、法律、互通性等挑戰。

債券 金管會 金融業

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