助跨世代人才永續發展 勤業眾信推動友善職場2.0計畫

勤業眾信聯合會計師事務所致力於建立一個開放且具有發展性的職場環境，讓同仁得以實踐真我、且不受服務地點與業務性質限制，宣布推動「友善職場2.0」計畫，藉由組織「DEI Network」以落實多元、平等與共融的價值觀，重視身心健康發展、推動職場性別平等政策、提供個人職涯教練，並實施有感加薪等措施，持續優化員工旅程（Employee Journey），打造出跨世代企業的卓越工作體驗。

勤業眾信日前舉辦「Deloitte 2024全球人力資本趨勢與多元共融」研討會，匯集Deloitte與業界人才資本領域專業人士，解密人才永續發展之「賦能、績效、自動化」三大關鍵，並分享勤業眾信長期致力推動性別平權、推廣職涯平等發展、定期追蹤檢視薪資差距，確保性別非職業發展因子等多項具體實踐。

勤業眾信也協助同仁建立「DEI Network」，為女性、LGBT+、身障、外籍員工等不同族群，提供經驗交流和建立人脈的平台，促進不同背景和經驗的專業人士建立聯繫，提高同仁滿意度和歸屬感。

另外，也為女性同仁提供職涯支持者計畫及領導力培訓課程，促進女性擔任領導人帶領團隊發展。今年三月八日國際婦女節，勤業眾信舉辦「科技女力」講座，邀請在科技領域的傑出女性同仁分享職涯歷程故事，透過個人經歷鼓勵女性堅持所愛、成為最好的自己。

勤業眾信表示，現今有過半數同仁為Z世代族群，持續傾聽年輕世代的聲音，打造友善職場是最重要的人才發展目標，除了實施每月8天的遠距辦公模式、提供家庭支持政策、杜絕職場不法侵害政策外。特別將「身心健康」設定為人才體驗檢視指標，鼓勵使用「員工協助計畫（EAP）」、職醫問診及每月健康促進活動，完備心理、家庭、感情、工作與財務等全面性第三方專業諮詢服務。

在人才政策上，勤業眾信持續推出多項新措施，包含：2022年與2024年針對審計新人起薪調整總計超過17%、年度績效表現優異同仁15%-20%以上的調薪、提供會計師證照20萬高額獎金等項目。

同時，安排個人職涯教練（Coach），協助新人快速了解職場日常，在績效表現與長期職涯給予回饋，發掘個人優勢。同仁可於內部探索不同的職涯發展可能性，目前每年約有300人進行內部轉調。此外，亦可參加亞洲區人才發展計畫與全球人才調派計畫，經過專業英文培訓，走向國際發展多元職涯。

2023年Deloitte獲選Great Place to Work World's Best Workplaces™ 最佳職場認證，與Universum商管學生最具吸引力理想雇主，並於2024年獲得國民健康署所頒發的健康職場認證。伴隨勤業眾信致力於永續及數位雙軸轉型，不僅專業人才團隊持續成長，近一年更有600位實習生加入團隊，攜手各世代族群、形塑新時代職場文化與工作模式，達成人才永續發展的目標。

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