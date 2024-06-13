金管會拍板推實質資產代幣化 擬債券、基金先行

跟上國際趨勢，金管會確立推動實質資產代幣化政策方向。金管會今天宣布協力集保結算所及6家金融業成立現實世界資產代幣化小組，首波選定債券及基金作為研議代幣化標的，最終目標希望業者可提業務試辦或進監理沙盒實驗。

隨區塊鏈應用興起，去中心化金融（De-Fi）可能性漸受關注，為助力傳統金融業提早意識到轉型挑戰並掌握商機，金管會協力集保結算所及6家金融業成立「現實世界資產（Real World Assets，RWA）代幣化小組」，於今天召開啟動會議。

6家金融業包括台新銀行、台北富邦銀行、中信銀行、國泰證券、國泰投信及元大金控。

金管會綜合規劃處長胡則華今天在例行記者會說明，參考其他國家經驗，金融市場資產代幣化多以債券及基金先行，加上證期局已請投信投顧公會研究基金代幣化可行性，因此現實世界資產代幣化小組決議選定債券及基金作為首波研議代幣化標的。

現實世界資產代幣化小組未來將採3至4週召開一次會議，研議代幣化方式、資產保管及交易等，最終目標是由業者提出概念性驗證，申請業務試辦或進監理沙盒實驗。

胡則華表示，工作小組強調自主、共學及彈性，雖有訂定最終目標，但推動期程尊重業者評估。去中心化金融與傳統金融存在極大差異，若未來交易場域轉至區塊鏈上，交易、交割模式勢必不同，基礎建設即有必要隨之調整，要看後續業者研議做到什麼程度，再看未來所涉法規面調整。

胡則華提到，目前國際上如美國、瑞士、日本、香港及新加坡，均開始發展實質資產代幣化，台灣希望跟隨國際腳步，因此協力集保結算所及金融業成立小組，由業者探索希望發展的項目，包括代幣化標的、架構及模式等。其他國家金融資產代幣化多半採專業投資人先行，再漸開放小額投資人參與，台灣未來如何做，會參考業者意見。

胡則華指出，傳統金融與近年興起的虛擬資產型態及思維具極大鴻溝，實質資產代幣化是很好的串接，讓傳統金融業可學習善用區塊鏈進行交易以增加效率，在此過程中，市場可準備、探索去中心化金融可能的挑戰及商機，待投資人保護、基礎建設穩定性及風險性都有所掌握、信心比較足時，可再繼續往前進，其他國家去中心化金融發展已相當蓬勃，台灣要跟上。

所謂現實世界資產代幣化，指的是將現實世界資產利用區塊鏈、密碼學或智能合約等技術，使資產轉化以數位代幣型態表示，以進行後續交易。現行股票、債券、房地產、貴金屬、碳信用等有形或無形資產，均屬於現實世界資產的一種。

國際上普遍認為，實質資產代幣化有6大潛在優點，包括可全天候跨境及跨時區交易、降低投資門檻、提高營運效率、即時清算、提高流動性並增加透明度，但同時因去中心化特質，亦存在監管、法律及互通性3大挑戰。

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