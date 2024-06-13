金管會公布上市櫃公司赴陸投資統計 收益匯回創近五年同期新高

金管會昨日公布上市櫃公司在大陸和其他海外地區在今年首季的新增投資和收益匯回的最新統計。其中截至今年首季，共1196家上市櫃公司赴大陸投資，較112年底減少13家，比重69.49%，首度降至7成以下，減少家數亦為歷年最高。相對的其他海外地區的上市櫃公司投資共1306家，占比75.89%，較112年底增加4家，增減變化和美中貿易戰帶動的供應鏈移轉效應密切相關。

而另一方面，第一季的新增投資金額478億，則反而創下從109年第一季以來的歷年第一季次高紀錄，僅次於111年第一季的新增投資556億，相較於112年第一季減少投資190億更截然不同。

雖第一季赴大陸投資金額創下近五年來次高，但統計顯示，其他海外地區首季投資金額也大增2500億元，約當大陸新增投資的5倍以上，且為近五年來第一季最高紀錄，次高是在111年第一季，今年首季比當時多出了快800億，主要和美中貿易戰，牽動出口產業大舉調整海外供應鏈，把大陸布局移轉到海外地區有關，此外台積電在美國、日本的設廠，亦對投資金額貢獻相當大的比重。

儘管投資金額創次高，但今年首季的大陸投資收益匯回金額也以311億創下近五年來同期新高紀錄，從109年至113年，近五年來的首季收益匯回金額，分別為57億、-67億、83億、156億、311億，從111年起就明顯看到該趨勢，今年首季匯回金額比去年同期多了1倍，主要和大陸房市風暴、美中貿易戰等使企業對大陸未來經濟持保留態度有關。

至於當期投資收益，金管會統計顯示，今年首季的海外投資當期收益為1846億元，為近10年來第三高紀錄，次於110年和111年第一季的2688億、2959億；而大陸投資的當期收益，今年首季為1012億，為近10年來次高紀錄，僅次於110年首季的1075億，因此，等於今年首季匯回的金額，占當期收益的29%。

證期局對此說明，由於新冠疫情期間有存貨去化問題影響獲利，因此當時大陸投資收益跌到723億，但今年投資收益已明顯回來，其中在AI方面，投資損益最好的仍在半導體和電子零組件業，尤其是車用電子業的帶動。

而今年海外投資收益1846億元，則較112年第1季增加674億元，獲利金額為歷年同期第三高，證期局指出，主要和航運業、電腦及周邊設備業及其他電子業受惠整體經濟環境改善及客戶端存貨去化順利等原因所致，尤其是航運業因為紅海危機而使海外運價調高助攻，今年首季獲利312億，更較去年同期大增236億，半導體業今年首季則投資獲利382億。

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