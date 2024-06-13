Fed利率按兵不動、央行升準不升息 今「股匯雙漲」新台幣收32.33元

美國聯準會（Fed）利率按兵不動，央行同樣不升息，但加碼房市管制與調升存款準備率1碼。台股大漲，外資匯入，進出口商都進場，帶動成交量放大，新台幣兌美元今天收在32.33元，升5.6分，連2升，台北及元太外匯市場成交金額為16.55億美元。

美國5月消費者物價指數（CPI）年增率低於預期，加上Fed決議政策利率再度按兵不動，並預估今年僅調降利率1次，帶動美股多數收高。

台股AI題材續強，台積電火速填息帶動下，台股加權指數終場上漲263.08點，收在22312.04點，創收盤新高。三大法人同步買超，合計買超346.35億元。

外匯交易員表示，外資偏向匯入，帶動新台幣走升，加上進口商、出口商都有趁勢進場，推升成交量放大；新台幣兌美元今天開盤價為32.35元，最高32.284元、最低32.35元，最後收32.33元，升5.6分。

外匯交易員說，Fed政策利率不變，符合市場預期，美元指數走弱下，亞洲貨幣今天升貶互見，預料新台幣短期有望偏升，但仍要持續關注台股跟外資動向。

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