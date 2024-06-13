金管會正式推動RWA 集保及6家金融業者成立小組

為探討現實世界資產代幣化在我國推動所需準備，金管會今日宣布，協力集保公司和6家金融機構，包含台新銀、北富銀、中信銀、國泰證券、國泰投信及元大金控共同成立「現實世界資產（RWA）代幣化小組」，並挑選基金及債券作為二大首發作為RWA的研究標的。

金管會推動RWA，其中一項重要的用義，也在於當前虛擬通貨越來越熱，擬以RWA作為讓投資人從RWA先學習區塊鏈交易，再過渡到虛擬通貨。對此胡則華說明，投資人從傳統金融產品跳到虛擬通貨，RWA是很好的串接，亦把金融業帶到學習用區塊鏈來交易；至於在選擇上，不選比特幣，胡則華說明，因為比特幣就是很明顯偏向虛擬通貨，倘若作代幣化，可用CDBC，也可用穩定幣，或代幣化存款，因為有款又有券，在區塊鏈上作實體資產的交易，就不會有太大問題。而對投資人也會分級，一開始專業投資人為主，之後開放小額投資人進來，這些人都已在虛擬通貨已累積很多投資經驗。

集保公司本身就是金融科技共創平台「監理科技及研究應用組」召集人，因此在F4中被金管會選為RWA代幣化小組召集，並於113年6月13日召開啟動會議。金管會綜規處處長胡則華說明，RWA的範圍，包括股票、債券等金融資產，房地產、貴金屬等實體資產，甚或碳信用等無形資產，而RWA代幣化是將現實世界資產利用區塊鏈、密碼學或智能合約等技術，使該資產轉化以數位代幣(Digital tokens)的方式表示，以利後續進行交易或提供服務等。

金管會也說明，由於國際上普遍認為代幣化的現實世界資產具有全天候、跨境及跨時區交易、降低投資門檻、提高營運效率、即時清算、提高流動性與透明度等潛在優勢，也存在監管、法律、互通性等挑戰，胡則華表示，包括IMF和BIS兩大國際組織，和瑞士、香港、美國等監理機關已提出相關監理建議及發展項目。尤其目前Web3及其相關應用如代幣化及去中心化金融發展快速，金管會也高度重視，因此，台灣也因應國際化潮流展開相關研議。

在挑選基金和債券兩種資產作為代幣化標的之後，「RWA代幣化小組」未來約3至4週召開一次會議，除研議代幣化的方式，也將研析資產的保管、交易等，最終目標由參與的金融機構提出概念性驗證(Proof of Concept；POC)，業務試辦或創新實驗申請。

胡則華說明，先選債券和基金這二個資產，是因為觀察到其他國家在作時，也都先以這二大資產為主，目前證期局已有請投信顧公會研究基金的代幣化，會先從私鏈，未來再發展到公鏈，至於債券，代幣化本身沒有太大問題，之後要交易時，應會在OTC，會和傳統交易類似，但要調整基礎建設，因為走到區塊鏈，則交易與交割方式，都有別於傳統。

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