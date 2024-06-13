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虛擬通貨VASP公會成立 金管會重視：將參與公會自律規範研訂

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會表示，將參與VASP公會的自律規範研訂。本報資料照片
金管會表示，將參與VASP公會的自律規範研訂。本報資料照片

對於今日上午虛擬通貨VASP公會成立，金管會高度重視，認為這是在VASP管理上的重要里程埤，而據金管會掌握消息，原訂25家業者會加入，最後只24家加入，未加入的業者為「幣竟」，金管會指出，和其業務調整有關。

證期局副局長黃厚銘表示，未來金管會將參與公會自律規範的訂定，至於專法進度，委外研究初稿預計9月底之前出爐，並以今年底之前完成專法條文草案為目標。

黃厚銘指出，虛擬通貨產業與社會及經濟發展息息相關，虛擬市場擴大帶來無限機，但也帶來洗錢詐騙行為的風險，對企業社會個人都帶來影響，也威脅VASP業者。

金管會主委彭金隆昨日專案報告時，也揭露其四階段管理策略，第一階段是在110年6月30日發布VASP，第四階段是推動專法，對此黃厚銘表示，目前處於第二階段，在此一階段，將積極督導同業公會依照指導原則精神，制定自律規範，金管會也將參與自律規範的訂定，加強客戶權益及保護，透過產業健全化發展，應對虛擬資產業各種風險及挑戰。

他也指出，第四階段的專法，已委外研究，預計在今年9月底提供期末報告初稿，預計在12月底之前研提出專法條文草案，並預計明年六月前把專法草案報給行政院。希望落實消費者保護，並促進產業發強化台灣VASP產業國際競爭力；至於自律規範的重點，黃厚銘表示，包括了上架審查、資安、虛幣資產分離和保管這些在先前發布的指導原則重點，希望都納入其自律規範。

洗錢 詐騙 資安 金管會

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