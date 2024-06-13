獨／新光人壽內部信曝光！副董洪士琪喊話：動盪後一定看到彩虹

新光人壽新團隊上任滿一周年，面對法令規範的挑戰，以及近日的風風雨雨，造成員工們人心惶惶，業界傳出新壽副董洪士琪寫下致新光同仁的一封信，內容提到，從來沒有忘記改革使命，在同仁努力下，五、六月換算保費達成額已超越金融海嘯後的新高，創造了15年來的新高點，他也期盼新光所有同仁堅持做一個偉大的新光撐傘人，風雨過後一定會看見彩虹。

據業界透露，洪士琪在員工信中先是提到，去年他們承擔了大家共同期許的改革信念，儘管面對布新除舊法令規範，興利除弊的轉型蛻變是痛楚的，但他們從來沒有忘記，承諾的改革使命。

而業務改革也帶來亮眼的成績單，今年新壽一月三階業務改制以來，目前五、六月換算保費達成額已超越金融海嘯後的新高，創造了15年來的新高點。洪士琪說，都有賴於新光同仁無私的相互支援，和從不懈怠的團結合作。

據了解，洪士琪還說，儘管外面風雨的挑戰並未停歇，沈重的磨錬還在考驗，但他相信，所有堅守崗位的同仁，都有真誠良善的正念，這些不同角度的爭執意見，也都是盡責付出的奉獻。

最後，洪士琪藉由一句正能量的台詞：「車子往前跑，就能解決任何困難」，期許新光所有同仁，不要讓飄搖的風雨，改變理想和笑容，要繼續堅持做一個偉大的新光撐傘人，他強調，在風風雨雨的動盪之後，就一定能看到日麗中天的彩虹。

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